В мире Украина Украинцам разрешили въезжать в третьи страны через Россию Кабмин Украины разрешил своим гражданам въезжать в другие страны через РФ 26 февраля 2024 в 12:58 Размер текста - 17 + Украинцы смогут въехать через Россию в другие страны, следует из постановления Фото: Алексей Андронов © URA.RU Правительство Украины приняло постановление, согласно которому, граждане страны смогут выехать через территорию России в третьи страны. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина. «Кабмин Украины принял постановление об оформлении временного удостоверения гражданина Украины на территориях, где ведутся боевые действия. <…> С помощью документа украинцы будут иметь возможность выехать через территорию России в другие страны и обратиться в зарубежные дипломатические учреждения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении национальной идентичности украинцев в РФ. Постановление подразумевало возможность этническим украинцам получить гражданство страны из разных государств мира, кроме России. Правительство Украины приняло постановление, согласно которому, граждане страны смогут выехать через территорию России в третьи страны. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина. «Кабмин Украины принял постановление об оформлении временного удостоверения гражданина Украины на территориях, где ведутся боевые действия. <…> С помощью документа украинцы будут иметь возможность выехать через территорию России в другие страны и обратиться в зарубежные дипломатические учреждения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении национальной идентичности украинцев в РФ. Постановление подразумевало возможность этническим украинцам получить гражданство страны из разных государств мира, кроме России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям