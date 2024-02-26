Украинцам разрешили въезжать в третьи страны через Россию

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому, граждане страны смогут выехать через территорию России в третьи страны. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.
«Кабмин Украины принял постановление об оформлении временного удостоверения гражданина Украины на территориях, где ведутся боевые действия. <…> С помощью документа украинцы будут иметь возможность выехать через территорию России в другие страны и обратиться в зарубежные дипломатические учреждения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении национальной идентичности украинцев в РФ. Постановление подразумевало возможность этническим украинцам получить гражданство страны из разных государств мира, кроме России.
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