Украинцам разрешили въезжать в третьи страны через Россию

Кабмин Украины разрешил своим гражданам въезжать в другие страны через РФ
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Размещение беженцев с Украины. Сургут, паспорт украины
Украинцы смогут въехать через Россию в другие страны, следует из постановления Фото:

Правительство Украины приняло постановление, согласно которому, граждане страны смогут выехать через территорию России в третьи страны. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

«Кабмин Украины принял постановление об оформлении временного удостоверения гражданина Украины на территориях, где ведутся боевые действия. <…> С помощью документа украинцы будут иметь возможность выехать через территорию России в другие страны и обратиться в зарубежные дипломатические учреждения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении национальной идентичности украинцев в РФ. Постановление подразумевало возможность этническим украинцам получить гражданство страны из разных государств мира, кроме России.

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Правительство Украины приняло постановление, согласно которому, граждане страны смогут выехать через территорию России в третьи страны. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина. «Кабмин Украины принял постановление об оформлении временного удостоверения гражданина Украины на территориях, где ведутся боевые действия. <…> С помощью документа украинцы будут иметь возможность выехать через территорию России в другие страны и обратиться в зарубежные дипломатические учреждения для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу», — говорится в сообщении. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о сохранении национальной идентичности украинцев в РФ. Постановление подразумевало возможность этническим украинцам получить гражданство страны из разных государств мира, кроме России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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