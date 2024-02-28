Экономика В России подешевели яйца 28 февраля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 + Яйца в России дешевеют Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России за последнюю неделю подешевели куриные яйца, свидетельствуют данные Росстата. Снижение составило 0,24%. «Стоимость куриных яиц в России с 20 по 26 февраля 2024 года снизились на 0,24%», — говорится в материалах Росстата. Снижение за год составило 2,27%. Ранее в России резко подскочила стоимость яиц, в магазинах наблюдался их дефицит. Для стабилизации ситуации РФ отменила пошлины на ввоз яиц из-за границы. В России за последнюю неделю подешевели куриные яйца, свидетельствуют данные Росстата. Снижение составило 0,24%. «Стоимость куриных яиц в России с 20 по 26 февраля 2024 года снизились на 0,24%», — говорится в материалах Росстата. Снижение за год составило 2,27%. Ранее в России резко подскочила стоимость яиц, в магазинах наблюдался их дефицит. Для стабилизации ситуации РФ отменила пошлины на ввоз яиц из-за границы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям