В России подешевели яйца

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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Яйца в России дешевеют Фото:

В России за последнюю неделю подешевели куриные яйца, свидетельствуют данные Росстата. Снижение составило 0,24%.

«Стоимость куриных яиц в России с 20 по 26 февраля 2024 года снизились на 0,24%», — говорится в материалах Росстата. Снижение за год составило 2,27%.

Ранее в России резко подскочила стоимость яиц, в магазинах наблюдался их дефицит. Для стабилизации ситуации РФ отменила пошлины на ввоз яиц из-за границы.

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В России за последнюю неделю подешевели куриные яйца, свидетельствуют данные Росстата. Снижение составило 0,24%. «Стоимость куриных яиц в России с 20 по 26 февраля 2024 года снизились на 0,24%», — говорится в материалах Росстата. Снижение за год составило 2,27%. Ранее в России резко подскочила стоимость яиц, в магазинах наблюдался их дефицит. Для стабилизации ситуации РФ отменила пошлины на ввоз яиц из-за границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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