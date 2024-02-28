В России подешевели яйца

Яйца в России дешевеют
В России за последнюю неделю подешевели куриные яйца, свидетельствуют данные Росстата. Снижение составило 0,24%.
«Стоимость куриных яиц в России с 20 по 26 февраля 2024 года снизились на 0,24%», —
Ранее в России резко подскочила стоимость яиц, в магазинах наблюдался их дефицит. Для стабилизации ситуации РФ отменила пошлины на ввоз яиц из-за границы.
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