29 февраля 2024

Dhaka Tribune: в столице Бангладеш при пожаре в ресторане погибли 43 человека

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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, огонь, учения мчс, тушение пожара, ликвидация пожара
Из торгового центра были спасены более 70 человек Фото:

В столице Бангладеш в городе Дакке в результате пожара в ресторане погибли 43 человека. Об этом сообщает Dhaka Tribune.

«Более 20 человек получили серьезные ранения в результате разрушительного пожара», — пишет газета. По данным издания, заведение располагалось на втором этаже торгового центра. Некоторые люди прыгали из окон здания, чтобы спастись.

По данным издания Daily Star, из торгового центра были спасены более 70 человек. В бессознательном состоянии находятся 40 из них.

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В столице Бангладеш в городе Дакке в результате пожара в ресторане погибли 43 человека. Об этом сообщает Dhaka Tribune. «Более 20 человек получили серьезные ранения в результате разрушительного пожара», — пишет газета. По данным издания, заведение располагалось на втором этаже торгового центра. Некоторые люди прыгали из окон здания, чтобы спастись. По данным издания Daily Star, из торгового центра были спасены более 70 человек. В бессознательном состоянии находятся 40 из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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