«Страна.ua»: ВСУ потеряли на Тендровской косе больше бойцов, чем озвучено

Военнослужащие Вооруженных сил Украины потеряли значительное число бойцво среди спецназовцев после попытки высадки на Тендровской косе. Количество погибших в разы превышает официально заявленные цифры, пишет украинское издание «Страна.ua».
«И за это [высадку в районе Тендровской косы] была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — говорится в материале.
В конце февраля подразделения ВС РФ ликвидировали украинский десант, пытавшийся высадиться на побережье в районе Тендровской косы, Херсонской области, передает «Царьград». Минобороны России сообщало, что уничтоженные диверсанты ВСУ принадлежали 73-му морскому центру украинских Сил спецопераций.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.