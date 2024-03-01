01 марта 2024

«Страна.ua»: ВСУ потеряли на Тендровской косе больше бойцов, чем озвучено

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
На Тендровской косе ВСУ потеряли большое количество спецназовцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины потеряли значительное число бойцво среди спецназовцев после попытки высадки на Тендровской косе. Количество погибших в разы превышает официально заявленные цифры, пишет украинское издание «Страна.ua».

«И за это [высадку в районе Тендровской косы] была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — говорится в материале.

В конце февраля подразделения ВС РФ ликвидировали украинский десант, пытавшийся высадиться на побережье в районе Тендровской косы, Херсонской области, передает «Царьград». Минобороны России сообщало, что уничтоженные диверсанты ВСУ принадлежали 73-му морскому центру украинских Сил спецопераций.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины потеряли значительное число бойцво среди спецназовцев после попытки высадки на Тендровской косе. Количество погибших в разы превышает официально заявленные цифры, пишет украинское издание «Страна.ua». «И за это [высадку в районе Тендровской косы] была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — говорится в материале. В конце февраля подразделения ВС РФ ликвидировали украинский десант, пытавшийся высадиться на побережье в районе Тендровской косы, Херсонской области, передает «Царьград». Минобороны России сообщало, что уничтоженные диверсанты ВСУ принадлежали 73-му морскому центру украинских Сил спецопераций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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