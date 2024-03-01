«Страна.ua»: ВСУ потеряли на Тендровской косе больше бойцов, чем озвучено

02 марта 2024 в 05:13 Размер текста - 17 +

На Тендровской косе ВСУ потеряли большое количество спецназовцев Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие Вооруженных сил Украины потеряли значительное число бойцво среди спецназовцев после попытки высадки на Тендровской косе. Количество погибших в разы превышает официально заявленные цифры, пишет украинское издание «Страна.ua». «И за это [высадку в районе Тендровской косы] была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — говорится в материале. В конце февраля подразделения ВС РФ ликвидировали украинский десант, пытавшийся высадиться на побережье в районе Тендровской косы, Херсонской области, передает «Царьград». Минобороны России сообщало, что уничтоженные диверсанты ВСУ принадлежали 73-му морскому центру украинских Сил спецопераций.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины потеряли значительное число бойцво среди спецназовцев после попытки высадки на Тендровской косе. Количество погибших в разы превышает официально заявленные цифры, пишет украинское издание «Страна.ua». «И за это [высадку в районе Тендровской косы] была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне», — говорится в материале. В конце февраля подразделения ВС РФ ликвидировали украинский десант, пытавшийся высадиться на побережье в районе Тендровской косы, Херсонской области, передает «Царьград». Минобороны России сообщало, что уничтоженные диверсанты ВСУ принадлежали 73-му морскому центру украинских Сил спецопераций.