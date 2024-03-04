Shot: на территории Петербургского нефтяного терминала обнаружена взрывчатка

На территории Петербургского нефтяного терминала был обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с 20 килограммами взрывчатого вещества. Беспилотник был найден сотрудником предприятия.
«БПЛА с 20 килограммами взрывчатого вещества обнаружен на территории Петербургского нефтяного терминала», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что сотрудник предприятия заметил оторванное крыло дрона при осмотре территории и вызвал экстренные службы. Проверив дрон, специалисты выяснили, что он имеет двухцилиндровый двигатель на задней части фюзеляжа.
Беспилотник произведен итальянской компанией Gilardoni. Размах крыльев этого БПЛА составляет около семи метров. Беспилотный аппарат был обезврежен на месте, а оставшиеся детали были отправлены на экспертизу. Пострадавшие отсутствуют, передали в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для уточнения информации. На момент публикации комментариев не поступило.
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