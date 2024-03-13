В России врачи спасли жизнь ребенку с невиданным сочетанием болезней

В Москве мальчик начал задыхаться из-за двух патологий, связанных с печенью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по вживлению в позвоночник постоянного нейростимулятора. Екатеринбург, больничный коридор, медик, здоровье, медицина, здравоохранение, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, доктор
Мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии Фото:

Российские врачи спасли жизнь десятилетнему мальчику из Крыма, который страдал из-за необычной патологии. У больного были проблемы с кровоснабжением печени, а также аномалия, из-за которой кровь поступала не в печень, а сразу в организм, что приводило к интоксикации. Об этом сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) филиале РНИМУ имени Пирогова.

Сообщается, что ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик еле дышал, его кровь была очень слабо насыщена кислородом. Позже у больного выявили проблемы с кровоснабжением печени, а также аномальный сосуд, из-за которого кровь поступала напрямую в организм, приводя к интоксикации. «Такое сочетание патологий не встречалось в практике отделения за его 25-летнюю историю и не имеет описаний в мировой медицинской литературе», — рассказали в больнице, передает «Лента.ру».

Из-за аномалий у ребенка возникли изменения в работе легких. Тем не менее хирурги провели операцию и спасли ребенку жизнь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские врачи спасли жизнь десятилетнему мальчику из Крыма, который страдал из-за необычной патологии. У больного были проблемы с кровоснабжением печени, а также аномалия, из-за которой кровь поступала не в печень, а сразу в организм, что приводило к интоксикации. Об этом сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) филиале РНИМУ имени Пирогова. Сообщается, что ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик еле дышал, его кровь была очень слабо насыщена кислородом. Позже у больного выявили проблемы с кровоснабжением печени, а также аномальный сосуд, из-за которого кровь поступала напрямую в организм, приводя к интоксикации. «Такое сочетание патологий не встречалось в практике отделения за его 25-летнюю историю и не имеет описаний в мировой медицинской литературе», — рассказали в больнице, передает «Лента.ру». Из-за аномалий у ребенка возникли изменения в работе легких. Тем не менее хирурги провели операцию и спасли ребенку жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...