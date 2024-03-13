В России врачи спасли жизнь ребенку с невиданным сочетанием болезней

В Москве мальчик начал задыхаться из-за двух патологий, связанных с печенью

13 марта 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские врачи спасли жизнь десятилетнему мальчику из Крыма, который страдал из-за необычной патологии. У больного были проблемы с кровоснабжением печени, а также аномалия, из-за которой кровь поступала не в печень, а сразу в организм, что приводило к интоксикации. Об этом сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) филиале РНИМУ имени Пирогова. Сообщается, что ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик еле дышал, его кровь была очень слабо насыщена кислородом. Позже у больного выявили проблемы с кровоснабжением печени, а также аномальный сосуд, из-за которого кровь поступала напрямую в организм, приводя к интоксикации. «Такое сочетание патологий не встречалось в практике отделения за его 25-летнюю историю и не имеет описаний в мировой медицинской литературе», — рассказали в больнице, передает «Лента.ру». Из-за аномалий у ребенка возникли изменения в работе легких. Тем не менее хирурги провели операцию и спасли ребенку жизнь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские врачи спасли жизнь десятилетнему мальчику из Крыма, который страдал из-за необычной патологии. У больного были проблемы с кровоснабжением печени, а также аномалия, из-за которой кровь поступала не в печень, а сразу в организм, что приводило к интоксикации. Об этом сообщили в Российской детской клинической больнице (РДКБ) филиале РНИМУ имени Пирогова. Сообщается, что ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик еле дышал, его кровь была очень слабо насыщена кислородом. Позже у больного выявили проблемы с кровоснабжением печени, а также аномальный сосуд, из-за которого кровь поступала напрямую в организм, приводя к интоксикации. «Такое сочетание патологий не встречалось в практике отделения за его 25-летнюю историю и не имеет описаний в мировой медицинской литературе», — рассказали в больнице, передает «Лента.ру». Из-за аномалий у ребенка возникли изменения в работе легких. Тем не менее хирурги провели операцию и спасли ребенку жизнь.