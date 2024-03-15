Памфилова: жители Авдеевки просят хлеба и проголосовать на выборах

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
Памфилова отметила, что жителям Авдеевки нужен хлеб Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что жителям Авдеевки нужна возможность проголосовать на выборах президента в России и хлеб. Таким мнением она поделилась после приезда российской делегации в регион.

«Наши с людьми общаются и спрашивают, чего в первую очередь [не хватает]. В первую очередь хлеба не хватает, во вторую — дайте возможность проголосовать», — удивилась Памфилова. Ее слова передает telegram-канал «Смотри».

Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. Среди кандидатов, которые борются за этот пост, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков из «Новых Людей», самовыдвиженец Владимир Путин и представитель КПРФ Николай Харитонов.

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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что жителям Авдеевки нужна возможность проголосовать на выборах президента в России и хлеб. Таким мнением она поделилась после приезда российской делегации в регион. «Наши с людьми общаются и спрашивают, чего в первую очередь [не хватает]. В первую очередь хлеба не хватает, во вторую — дайте возможность проголосовать», — удивилась Памфилова. Ее слова передает telegram-канал «Смотри». Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. Среди кандидатов, которые борются за этот пост, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков из «Новых Людей», самовыдвиженец Владимир Путин и представитель КПРФ Николай Харитонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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