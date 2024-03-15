Памфилова: жители Авдеевки просят хлеба и проголосовать на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что жителям Авдеевки нужна возможность проголосовать на выборах президента в России и хлеб. Таким мнением она поделилась после приезда российской делегации в регион.
«Наши с людьми общаются и спрашивают, чего в первую очередь [не хватает]. В первую очередь хлеба не хватает, во вторую — дайте возможность проголосовать», — удивилась Памфилова. Ее слова передает telegram-канал «Смотри».
Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. Среди кандидатов, которые борются за этот пост, присутствуют лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Владислав Даванков из «Новых Людей», самовыдвиженец Владимир Путин и представитель КПРФ Николай Харитонов.
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