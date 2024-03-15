15 марта 2024

Суд наказал убийцу одного из разработчиков вакцины «Спутник V»

Убийцу разработчика вакцины «Спутник V» приговорили к 14 годам колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отправил в колонию Змановского на 14 лет Фото:

Хорошевский суд Москвы отправил в колонию на 14 лет Алексея Змановского за убийство одного из разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), а также по двум эпизодам ст. 158 УК России (кража)» — передает ТАСС сообщение пресс-службы суда. Убийца также должен выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

Об убийстве Ботикова стало известно весной 2023 года. По версии следствия, между ним и Змановским произошла ссора, в ходе которой убийца задушил оппонента ремнем. После задержания Змановский дал признательные показания, передает «Федеральное агентство новостей».

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Хорошевский суд Москвы отправил в колонию на 14 лет Алексея Змановского за убийство одного из разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрея Ботикова. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), а также по двум эпизодам ст. 158 УК России (кража)» — передает ТАСС сообщение пресс-службы суда. Убийца также должен выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей. Об убийстве Ботикова стало известно весной 2023 года. По версии следствия, между ним и Змановским произошла ссора, в ходе которой убийца задушил оппонента ремнем. После задержания Змановский дал признательные показания, передает «Федеральное агентство новостей».
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