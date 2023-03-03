В Москве убит один из разработчиков «Спутника V»

Разработчик вакцины от COVID-19 «Спутник V» Андрей Ботиков был найден убитым на северо-западе Москвы. Об этом сообщают в правоохранительных органах.
«Погибшим оказался один из создателей вакцины „Спутник V“ Андрей Ботиков, 1974 года рождения», — источник РИА Новости в правоохранительных органах. В настоящий момент официально личность убийцы не раскрывается, но в то же время, по словам старшего помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, ранее был задержан 29-летний гражданин. Он поссорился с хозяином квартиры по улице Рогова и по итогу задушил его ремнем.
Мужчина дал признательные показания, сообщает «Федеральное агентство новостей». По итогу убийства Хорошевским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает RT.
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