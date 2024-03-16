16 марта 2024

Буданов*: нападения на приграничные регионы РФ не прекратятся

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Буданов Кирилл,  stock
По словам Кирилла Буданова, диверсанты продолжат нападать на территорию России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Нападения на приграничные регионы России не прекратятся в ближайшее время. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов).

«Насколько нам известно, они (диверсанты — прим. URA.RU) не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха», — сказал Кирилл Буданов в эфире украинского телемарафона.

В середине марта на границах Белгородской и Курской областей России с Украиной произошло несколько попыток прорыва украинскими диверсионно-разведывательными группами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время отражения этих атак было ликвидировано 550 бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что никому из украинских военных не удалось дойти до границы России.

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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Нападения на приграничные регионы России не прекратятся в ближайшее время. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов). «Насколько нам известно, они (диверсанты — прим. URA.RU) не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха», — сказал Кирилл Буданов в эфире украинского телемарафона. В середине марта на границах Белгородской и Курской областей России с Украиной произошло несколько попыток прорыва украинскими диверсионно-разведывательными группами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время отражения этих атак было ликвидировано 550 бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что никому из украинских военных не удалось дойти до границы России. *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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