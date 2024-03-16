Буданов*: нападения на приграничные регионы РФ не прекратятся

Нападения на приграничные регионы России не прекратятся в ближайшее время. Об этом заявил глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и террористов).
«Насколько нам известно, они (диверсанты — прим. URA.RU) не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха», — сказал Кирилл Буданов в эфире украинского телемарафона.
В середине марта на границах Белгородской и Курской областей России с Украиной произошло несколько попыток прорыва украинскими диверсионно-разведывательными группами. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время отражения этих атак было ликвидировано 550 бойцов ВСУ. Он также подчеркнул, что никому из украинских военных не удалось дойти до границы России.
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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