Президент Египта Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир, абдул-фаттах халил ас-сиси
Абдель Фаттах Ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах по телефону Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным и поздравил того с победой на выборах. Сообщение опубликовано на официальном сайте египетского лидера.

«Сегодня президент Абдель Фаттах Ас-Сиси поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он искренне поздравил российского коллегу с переизбранием на новый президентский срок, пожелав ему успехов и процветания. Также тот также пожелал России дальнейшего прогресса», — отмечается на сайте. Кроме того, Ас-Сиси также подчеркнул прочные партнерские отношения между странами. Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава Египта оценил поддержку Палестины со стороны Путина.

В России президентские выборы прошли в период с 15 по 17 марта. Окончательные результаты были опубликованы 21 марта. С победой российского президента Путина поздравили многие мировые лидеры, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин и другие политики.

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Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным и поздравил того с победой на выборах. Сообщение опубликовано на официальном сайте египетского лидера. «Сегодня президент Абдель Фаттах Ас-Сиси поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он искренне поздравил российского коллегу с переизбранием на новый президентский срок, пожелав ему успехов и процветания. Также тот также пожелал России дальнейшего прогресса», — отмечается на сайте. Кроме того, Ас-Сиси также подчеркнул прочные партнерские отношения между странами. Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава Египта оценил поддержку Палестины со стороны Путина. В России президентские выборы прошли в период с 15 по 17 марта. Окончательные результаты были опубликованы 21 марта. С победой российского президента Путина поздравили многие мировые лидеры, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин и другие политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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