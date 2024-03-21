Президент Египта Ас-Сиси поздравил Путина с победой на выборах

21 марта 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Абдель Фаттах Ас-Сиси поздравил Владимира Путина с победой на выборах по телефону Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным и поздравил того с победой на выборах. Сообщение опубликовано на официальном сайте египетского лидера. «Сегодня президент Абдель Фаттах Ас-Сиси поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он искренне поздравил российского коллегу с переизбранием на новый президентский срок, пожелав ему успехов и процветания. Также тот также пожелал России дальнейшего прогресса», — отмечается на сайте. Кроме того, Ас-Сиси также подчеркнул прочные партнерские отношения между странами. Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава Египта оценил поддержку Палестины со стороны Путина. В России президентские выборы прошли в период с 15 по 17 марта. Окончательные результаты были опубликованы 21 марта. С победой российского президента Путина поздравили многие мировые лидеры, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин и другие политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел телефонный разговор с российским главой Владимиром Путиным и поздравил того с победой на выборах. Сообщение опубликовано на официальном сайте египетского лидера. «Сегодня президент Абдель Фаттах Ас-Сиси поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Он искренне поздравил российского коллегу с переизбранием на новый президентский срок, пожелав ему успехов и процветания. Также тот также пожелал России дальнейшего прогресса», — отмечается на сайте. Кроме того, Ас-Сиси также подчеркнул прочные партнерские отношения между странами. Также лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Глава Египта оценил поддержку Палестины со стороны Путина. В России президентские выборы прошли в период с 15 по 17 марта. Окончательные результаты были опубликованы 21 марта. С победой российского президента Путина поздравили многие мировые лидеры, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин и другие политики.