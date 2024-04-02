Захарова уличила президента МОК Баха в преступном сговоре

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария, топ
Мария Захарова указала на преступные мотивы президента МОК Баха Фото:

Президент МОК Томас Бах вступил в преступный сговор, чтобы отстранить от Олимпиады сильных спортсменов. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пранк Вована и Лексуса над главой МОК.

«Президент МОК Бах вступил в очевидно преступный сговор для отстранения сильных спортсменов на соревнованиях. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является „Уотергейтом“ для МОК в целом и лично для Баха», — написала Захарова в Telegram.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Международного Олимпийского комитета Баха. В разговоре он заявил, что на уровне МОК есть комиссия, которая следит за заявлениями по всему миру спортсменов. И те, кто поддерживает Россию, не могут принять участие в Олимпийских играх, сказал Бах. Также, по его словам, МОК предлагал Украине предоставлять информацию о поведении таких спортсменов и чиновников

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Президент МОК Томас Бах вступил в преступный сговор, чтобы отстранить от Олимпиады сильных спортсменов. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пранк Вована и Лексуса над главой МОК. «Президент МОК Бах вступил в очевидно преступный сговор для отстранения сильных спортсменов на соревнованиях. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является „Уотергейтом“ для МОК в целом и лично для Баха», — написала Захарова в Telegram. Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Международного Олимпийского комитета Баха. В разговоре он заявил, что на уровне МОК есть комиссия, которая следит за заявлениями по всему миру спортсменов. И те, кто поддерживает Россию, не могут принять участие в Олимпийских играх, сказал Бах. Также, по его словам, МОК предлагал Украине предоставлять информацию о поведении таких спортсменов и чиновников
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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