Захарова уличила президента МОК Баха в преступном сговоре

02 апреля 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Мария Захарова указала на преступные мотивы президента МОК Баха Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент МОК Томас Бах вступил в преступный сговор, чтобы отстранить от Олимпиады сильных спортсменов. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пранк Вована и Лексуса над главой МОК. «Президент МОК Бах вступил в очевидно преступный сговор для отстранения сильных спортсменов на соревнованиях. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является „Уотергейтом“ для МОК в целом и лично для Баха», — написала Захарова в Telegram. Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Международного Олимпийского комитета Баха. В разговоре он заявил, что на уровне МОК есть комиссия, которая следит за заявлениями по всему миру спортсменов. И те, кто поддерживает Россию, не могут принять участие в Олимпийских играх, сказал Бах. Также, по его словам, МОК предлагал Украине предоставлять информацию о поведении таких спортсменов и чиновников Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент МОК Томас Бах вступил в преступный сговор, чтобы отстранить от Олимпиады сильных спортсменов. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пранк Вована и Лексуса над главой МОК. «Президент МОК Бах вступил в очевидно преступный сговор для отстранения сильных спортсменов на соревнованиях. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является „Уотергейтом“ для МОК в целом и лично для Баха», — написала Захарова в Telegram. Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Международного Олимпийского комитета Баха. В разговоре он заявил, что на уровне МОК есть комиссия, которая следит за заявлениями по всему миру спортсменов. И те, кто поддерживает Россию, не могут принять участие в Олимпийских играх, сказал Бах. Также, по его словам, МОК предлагал Украине предоставлять информацию о поведении таких спортсменов и чиновников