Захарова уличила президента МОК Баха в преступном сговоре

Президент МОК Томас Бах вступил в преступный сговор, чтобы отстранить от Олимпиады сильных спортсменов. Так представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на пранк Вована и Лексуса над главой МОК.
«Президент МОК Бах вступил в очевидно преступный сговор для отстранения сильных спортсменов на соревнованиях. Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является „Уотергейтом“ для МОК в целом и лично для Баха», —
Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли главу Международного Олимпийского комитета Баха. В разговоре он заявил, что на уровне МОК есть комиссия, которая следит за заявлениями по всему миру спортсменов. И те, кто поддерживает Россию, не могут принять участие в Олимпийских играх, сказал Бах. Также, по его словам, МОК предлагал Украине предоставлять информацию о поведении таких спортсменов и чиновников
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.