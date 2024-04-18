Иран пригрозил Израилю атакой на ядерные объекты

Иран готов атаковать ядерные объекты Израиля в случае нападения со стороны Тель-Авива. Соответствующее заявление выпустил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива», — передает сообщение КСИР информационное агентство «Тасним». Там добавили, что в случае нападения Тегеран мгновенно ответит зеркальным ударом по Израилю.
Ночью 14 апреля Иран осуществил атаку на Израиль, направив несколько сотен дронов и баллистических ракет. Однако израильским военным удалось успешно отбить атаку. В связи с произошедшим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Соединенных Штатов ввести дополнительные санкции против Ирана в ответ на его агрессивные действия против Израиля.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Иран готов атаковать ядерные объекты Израиля в случае нападения со стороны Тель-Авива. Соответствующее заявление выпустил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива», — передает сообщение КСИР информационное агентство «Тасним». Там добавили, что в случае нападения Тегеран мгновенно ответит зеркальным ударом по Израилю. Ночью 14 апреля Иран осуществил атаку на Израиль, направив несколько сотен дронов и баллистических ракет. Однако израильским военным удалось успешно отбить атаку. В связи с произошедшим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Соединенных Штатов ввести дополнительные санкции против Ирана в ответ на его агрессивные действия против Израиля.