Иран пригрозил Израилю атакой на ядерные объекты

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
Израиль может подвергнуться ответной атаке со стороны Ирана Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Иран готов атаковать ядерные объекты Израиля в случае нападения со стороны Тель-Авива. Соответствующее заявление выпустил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива», — передает сообщение КСИР информационное агентство «Тасним». Там добавили, что в случае нападения Тегеран мгновенно ответит зеркальным ударом по Израилю.

Ночью 14 апреля Иран осуществил атаку на Израиль, направив несколько сотен дронов и баллистических ракет. Однако израильским военным удалось успешно отбить атаку. В связи с произошедшим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Соединенных Штатов ввести дополнительные санкции против Ирана в ответ на его агрессивные действия против Израиля.

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Иран готов атаковать ядерные объекты Израиля в случае нападения со стороны Тель-Авива. Соответствующее заявление выпустил иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). «Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива», — передает сообщение КСИР информационное агентство «Тасним». Там добавили, что в случае нападения Тегеран мгновенно ответит зеркальным ударом по Израилю. Ночью 14 апреля Иран осуществил атаку на Израиль, направив несколько сотен дронов и баллистических ракет. Однако израильским военным удалось успешно отбить атаку. В связи с произошедшим помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Соединенных Штатов ввести дополнительные санкции против Ирана в ответ на его агрессивные действия против Израиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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