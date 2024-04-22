Герой России раскрыл важную роль мобилизованных во время наступления ВСУ

Мобилизованные в российской армии показали высокую мотивацию и внесли значительный вклад в подготовку к отражению контрнаступления ВСУ в 2023 году. Об этом заявил начальник инженерных войск 58-й общевойсковой армии, Герой России Залибек Умаев.
«Я им ставлю задачу, чтобы проверить, показываю, на какой глубине на территории врага надо установить [заграждения]. А мне в ответ: „Ставьте задачу, я выполню“», — заявил Умаев в беседе с ТАСС. По его словам, благодаря мотивированному составу получилось отразить наступление ВСУ в 2023.
Ранее правительство утвердило дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан, проживающих в квартирах без индивидуальных приборов учета, передает RT. Кабмин выделит более четырех млрд рублей на поддержку мобилизованных граждан.
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