Китай выдвинул ряд требований к США: главные заявления

МИД Китая: США не стоит обострять ситуацию на Украине

23 апреля 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

Ян Тао сообщил, что отношения США и Китая должны стабилизироваться Фото: CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101?101 Власти США должны задуматься о своей ответственности в украинском кризисе. Об этом сообщил представитель департамента стран Северной Америки и Океании Ян Тао МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. URA.RU приводит главные заявление дипломата. Тайвань Дипломат КНР сообщил, что США не стоит вмешаться во внутреннюю политику страны. Тао призвал не вооружать Тайвань. «Китай решительно выступает против недавних неправильных слов и действий США по тайваньскому вопросу», — отметил он. По его словам, Китай не одобряет вмешательство США в проблему Южно-Китайского моря. Он подчеркнул, что Тайвань является красной линией в отношениях стран. Отношения С РФ, украинский конфликт Американская власть не должна портить отношения Китая и РФ. «США необходимо по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, а не подливать масла в огонь или использовать ситуацию в своих целях», — отметил Тао. Он подчеркнул что конфликт на Украине не является проблемой между Китаем и Америкой. По словам дипломата КНР, ситуация на Украине может ухудшиться и обостриться. Тао призвал закончить конфликт путем переговор, а не оружия. Отношения Китая и США Тао сообщил, что у Китая есть интересы, которые необходимо защищать. «Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, улучшиться и двигаться вперед по стабильному, здоровому и устойчивому пути», — добавил он. По словам дипломата, у Китая и США будут всегда разногласия, однако нужно эффективно управлять различиями. Он призвал США не принуждать своих союзников формировать «антикитайскую клику». Законопроекты о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню, а также об аресте активов России и введении санкций были приняты в палате представителей Конгресса США 20 апреля. Общий объем данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов выделено на Украину, 26 миллиардов на Израиль и гуманитарную помощь мирному населению в зонах конфликтов. Китай также призвал США уважать его интересы в Южно-Китайском море. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти США должны задуматься о своей ответственности в украинском кризисе. Об этом сообщил представитель департамента стран Северной Америки и Океании Ян Тао МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. URA.RU приводит главные заявление дипломата. Дипломат КНР сообщил, что США не стоит вмешаться во внутреннюю политику страны. Тао призвал не вооружать Тайвань. «Китай решительно выступает против недавних неправильных слов и действий США по тайваньскому вопросу», — отметил он. По его словам, Китай не одобряет вмешательство США в проблему Южно-Китайского моря. Он подчеркнул, что Тайвань является красной линией в отношениях стран. Американская власть не должна портить отношения Китая и РФ. «США необходимо по-настоящему задуматься о своей ответственности в украинском кризисе, а не подливать масла в огонь или использовать ситуацию в своих целях», — отметил Тао. Он подчеркнул что конфликт на Украине не является проблемой между Китаем и Америкой. По словам дипломата КНР, ситуация на Украине может ухудшиться и обостриться. Тао призвал закончить конфликт путем переговор, а не оружия. Тао сообщил, что у Китая есть интересы, которые необходимо защищать. «Китайско-американские отношения должны стабилизироваться, улучшиться и двигаться вперед по стабильному, здоровому и устойчивому пути», — добавил он. По словам дипломата, у Китая и США будут всегда разногласия, однако нужно эффективно управлять различиями. Он призвал США не принуждать своих союзников формировать «антикитайскую клику». Законопроекты о предоставлении военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню, а также об аресте активов России и введении санкций были приняты в палате представителей Конгресса США 20 апреля. Общий объем данного пакета составляет 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов выделено на Украину, 26 миллиардов на Израиль и гуманитарную помощь мирному населению в зонах конфликтов. Китай также призвал США уважать его интересы в Южно-Китайском море.