В мире Украина Зеленский договорился с Британией о крупнейшем пакете помощи 23 апреля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский отметил, что Великобритания передала крупнейший пакет помощи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении Великобританией крупнейшего пакета помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Пакет включает в себя передачу ракет Storm Shadow, бронетехники, плавсредств и боеприпасов, которые необходимы ВСУ. «Премьер-министр Великобритании [Риши Сунак] сообщил мне о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул готовность обеих стран к дальнейшему развитию оборонного сотрудничества, особенно в морской и дальнобойной сферах. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Киеву крупнейшего пакета военной помощи. Он включает в себя значительный объем оборудования и финансирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении Великобританией крупнейшего пакета помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Пакет включает в себя передачу ракет Storm Shadow, бронетехники, плавсредств и боеприпасов, которые необходимы ВСУ. «Премьер-министр Великобритании [Риши Сунак] сообщил мне о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул готовность обеих стран к дальнейшему развитию оборонного сотрудничества, особенно в морской и дальнобойной сферах. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Киеву крупнейшего пакета военной помощи. Он включает в себя значительный объем оборудования и финансирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям