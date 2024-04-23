Зеленский договорился с Британией о крупнейшем пакете помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предоставлении Великобританией крупнейшего пакета помощи на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов. Пакет включает в себя передачу ракет Storm Shadow, бронетехники, плавсредств и боеприпасов, которые необходимы ВСУ.
«Премьер-министр Великобритании [Риши Сунак] сообщил мне о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он подчеркнул готовность обеих стран к дальнейшему развитию оборонного сотрудничества, особенно в морской и дальнобойной сферах.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о предоставлении Киеву крупнейшего пакета военной помощи. Он включает в себя значительный объем оборудования и финансирования.
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