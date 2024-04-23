Мишустин утвердил свободную торговлю между ЕАЭС и Ираном

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил свободную торговлю между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Разрешение было закреплено постановлением, подписанным главой российского правительства.
«Одобрить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», — говорится в документе. Постановление размещено на сайте официального публикования правовых актов.
Старны ЕАЭС подписали соглашение о торговле с Ираном еще в декабре 2023 года. Договор должен прийти на смену временному соглашению, которое действовало с 2019 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.