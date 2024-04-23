Мишустин утвердил свободную торговлю между ЕАЭС и Ираном

23 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении свободной торговли ЕАЭС и Ирана Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил свободную торговлю между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Разрешение было закреплено постановлением, подписанным главой российского правительства. «Одобрить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», — говорится в документе. Постановление размещено на сайте официального публикования правовых актов. Старны ЕАЭС подписали соглашение о торговле с Ираном еще в декабре 2023 года. Договор должен прийти на смену временному соглашению, которое действовало с 2019 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил свободную торговлю между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Разрешение было закреплено постановлением, подписанным главой российского правительства. «Одобрить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», — говорится в документе. Постановление размещено на сайте официального публикования правовых актов. Старны ЕАЭС подписали соглашение о торговле с Ираном еще в декабре 2023 года. Договор должен прийти на смену временному соглашению, которое действовало с 2019 года.