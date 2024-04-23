Мишустин утвердил свободную торговлю между ЕАЭС и Ираном

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил, топ
Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении свободной торговли ЕАЭС и Ирана Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил свободную торговлю между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Разрешение было закреплено постановлением, подписанным главой российского правительства.

«Одобрить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», — говорится в документе. Постановление размещено на сайте официального публикования правовых актов.

Старны ЕАЭС подписали соглашение о торговле с Ираном еще в декабре 2023 года. Договор должен прийти на смену временному соглашению, которое действовало с 2019 года.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил свободную торговлю между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Разрешение было закреплено постановлением, подписанным главой российского правительства. «Одобрить соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны», — говорится в документе. Постановление размещено на сайте официального публикования правовых актов. Старны ЕАЭС подписали соглашение о торговле с Ираном еще в декабре 2023 года. Договор должен прийти на смену временному соглашению, которое действовало с 2019 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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