В российский плен сдались 15 украинцев

МО РФ: за неделю в российский плен сдались 15 бойцов ВСУ
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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
ВС РФ за неделю сбили 1659 беспилотников, отметили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В плен к Вооруженным силам России за неделю сдались 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Сводка опубликована в Telegram.

Отмечается, что за неделю авиации и ПВО ВС РФ удалось сбить два украинских самолета: Миг-29 и Су-25, 18 произведенных во Франции управляемых авиационных бомб «Hammer», тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Помимо этого были поражены 1659 беспилотных летательных аппаратов, заключили в военном ведомстве.

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В плен к Вооруженным силам России за неделю сдались 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Сводка опубликована в Telegram. Отмечается, что за неделю авиации и ПВО ВС РФ удалось сбить два украинских самолета: Миг-29 и Су-25, 18 произведенных во Франции управляемых авиационных бомб «Hammer», тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Помимо этого были поражены 1659 беспилотных летательных аппаратов, заключили в военном ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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