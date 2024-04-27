В российский плен сдались 15 украинцев

В плен к Вооруженным силам России за неделю сдались 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Сводка опубликована в
Отмечается, что за неделю авиации и ПВО ВС РФ удалось сбить два украинских самолета: Миг-29 и Су-25, 18 произведенных во Франции управляемых авиационных бомб «Hammer», тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Помимо этого были поражены 1659 беспилотных летательных аппаратов, заключили в военном ведомстве.
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