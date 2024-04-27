В мире Украина В российский плен сдались 15 украинцев МО РФ: за неделю в российский плен сдались 15 бойцов ВСУ 27 апреля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 + ВС РФ за неделю сбили 1659 беспилотников, отметили в Минобороны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В плен к Вооруженным силам России за неделю сдались 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Сводка опубликована в Telegram . Отмечается, что за неделю авиации и ПВО ВС РФ удалось сбить два украинских самолета: Миг-29 и Су-25, 18 произведенных во Франции управляемых авиационных бомб «Hammer», тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Помимо этого были поражены 1659 беспилотных летательных аппаратов, заключили в военном ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В плен к Вооруженным силам России за неделю сдались 15 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В течение недели сдались в плен 15 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении МО РФ. Сводка опубликована в Telegram. Отмечается, что за неделю авиации и ПВО ВС РФ удалось сбить два украинских самолета: Миг-29 и Су-25, 18 произведенных во Франции управляемых авиационных бомб «Hammer», тактическую ракету «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган». Помимо этого были поражены 1659 беспилотных летательных аппаратов, заключили в военном ведомстве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям