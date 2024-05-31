Что происходит на нефтебазе в Краснодарском крае, куда ударили ВСУ. Фоторепортаж

Нефтебаза вспыхнула после удара ВСУ в Краснодарском крае

31 мая 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на нефтебазе Краснодарского края после массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU. По информации, предоставленной главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, нефтебаза, расположенная в Темрюкском районе, подверглась атаке беспилотников, которые, как утверждается, принадлежат Вооруженным Силам Украины. В результате были повреждены три резервуара с нефтепродуктами, что привело к пожару. Отмечено также, что агрессия затронула несколько районов региона. Силами пожарных служб удалось локализовать и ликвидировать возгорание на нефтебазе. В операции по тушению приняли участие 92 человека и 30 единиц специализированной техники. Из них 70 сотрудников и 22 единицы техники были представлены МЧС России.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил о двух пострадавших работниках нефтебазы. По его словам, мужчины получили незначительные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, что подтверждено медицинскими специалистами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на нефтебазе Краснодарского края после массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU. По информации, предоставленной главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, нефтебаза, расположенная в Темрюкском районе, подверглась атаке беспилотников, которые, как утверждается, принадлежат Вооруженным Силам Украины. В результате были повреждены три резервуара с нефтепродуктами, что привело к пожару. Отмечено также, что агрессия затронула несколько районов региона. Силами пожарных служб удалось локализовать и ликвидировать возгорание на нефтебазе. В операции по тушению приняли участие 92 человека и 30 единиц специализированной техники. Из них 70 сотрудников и 22 единицы техники были представлены МЧС России. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил о двух пострадавших работниках нефтебазы. По его словам, мужчины получили незначительные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, что подтверждено медицинскими специалистами.