Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на нефтебазе Краснодарского края после массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU.
По информации, предоставленной главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, нефтебаза, расположенная в Темрюкском районе, подверглась атаке беспилотников, которые, как утверждается, принадлежат Вооруженным Силам Украины. В результате были повреждены три резервуара с нефтепродуктами, что привело к пожару. Отмечено также, что агрессия затронула несколько районов региона.
Силами пожарных служб удалось локализовать и ликвидировать возгорание на нефтебазе. В операции по тушению приняли участие 92 человека и 30 единиц специализированной техники. Из них 70 сотрудников и 22 единицы техники были представлены МЧС России.
Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил о двух пострадавших работниках нефтебазы. По его словам, мужчины получили незначительные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, что подтверждено медицинскими специалистами.
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