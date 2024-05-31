Что происходит на нефтебазе в Краснодарском крае, куда ударили ВСУ. Фоторепортаж

Нефтебаза вспыхнула после удара ВСУ в Краснодарском крае
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар
Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе ликвидировали Фото:

Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на нефтебазе Краснодарского края после массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU.

По информации, предоставленной главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, нефтебаза, расположенная в Темрюкском районе, подверглась атаке беспилотников, которые, как утверждается, принадлежат Вооруженным Силам Украины. В результате были повреждены три резервуара с нефтепродуктами, что привело к пожару. Отмечено также, что агрессия затронула несколько районов региона.

Силами пожарных служб удалось локализовать и ликвидировать возгорание на нефтебазе. В операции по тушению приняли участие 92 человека и 30 единиц специализированной техники. Из них 70 сотрудников и 22 единицы техники были представлены МЧС России.


Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил о двух пострадавших работниках нефтебазы. По его словам, мужчины получили незначительные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, что подтверждено медицинскими специалистами.

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Три цистерны с нефтепродуктами загорелись на нефтебазе Краснодарского края после массированных атак беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Он отметил, что украинские силы атаковали сразу несколько регионов края. Фоторепортаж с места событий — в материале URA.RU. По информации, предоставленной главой Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, нефтебаза, расположенная в Темрюкском районе, подверглась атаке беспилотников, которые, как утверждается, принадлежат Вооруженным Силам Украины. В результате были повреждены три резервуара с нефтепродуктами, что привело к пожару. Отмечено также, что агрессия затронула несколько районов региона. Силами пожарных служб удалось локализовать и ликвидировать возгорание на нефтебазе. В операции по тушению приняли участие 92 человека и 30 единиц специализированной техники. Из них 70 сотрудников и 22 единицы техники были представлены МЧС России. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил о двух пострадавших работниках нефтебазы. По его словам, мужчины получили незначительные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, что подтверждено медицинскими специалистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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