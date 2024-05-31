Спецоперация позволит «перезагрузить» Украину и восстановить легитимность ее власти. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму <...> Именно в этом мне и видится суть СВО», — заявил Константинов РИА Новости. Он добавил, что режим нужно уничтожить силовым путем.
Константинов также отметил, что легитимность украинской политической системы была подорвана десять лет назад в результате государственного переворота. По его словам, восстановление легитимности было возможно только через создание новой конституции и проведение референдумов, в которых должны участвовать все регионы Украины. Однако, по мнению Константинова, такие изменения «изнутри» уже не представляются возможными.
Полномочия украинского лидера Владимира Зеленского истекли 20 мая. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что его легитимность на посту президента Украина закончена. Сам Зеленский подчеркнул, что ему все равно на разговоры о его нелегитимности.
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