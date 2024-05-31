СКР проверяет обстоятельства взрыва в кафе в центре Москвы. Фото

31 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

ГСУ СК России по Москве устанавливает все детали взрыва в кафе Фото: Роман Наумов © URA.RU Все обстоятельства взрывы в кафе, которое находится в центре Москвы, проверяются. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве. «По факту инцидента в центре Москвы проводится доследственная проверка. Официантка получила ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении управления в telegram-канале . Идет установление полной картины произошедшего. Девушке, которая пострадала от взрыва, получает всю необходимую помощь. Взрыв произошел в центре Москвы на Сретенке. После него начался пожар. Оперативные службы помогают пострадавшим после взрыва Фото: Роман Наумов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все обстоятельства взрывы в кафе, которое находится в центре Москвы, проверяются. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве. «По факту инцидента в центре Москвы проводится доследственная проверка. Официантка получила ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении управления в telegram-канале. Идет установление полной картины произошедшего. Девушке, которая пострадала от взрыва, получает всю необходимую помощь. Взрыв произошел в центре Москвы на Сретенке. После него начался пожар.