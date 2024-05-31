СКР проверяет обстоятельства взрыва в кафе в центре Москвы. Фото

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Взрыв газового баллона в кафе на Сретенке. Москва, чп, проишествие, скорая помощь, сретенка
ГСУ СК России по Москве устанавливает все детали взрыва в кафе Фото:

Все обстоятельства взрывы в кафе, которое находится в центре Москвы, проверяются. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

«По факту инцидента в центре Москвы проводится доследственная проверка. Официантка получила ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении управления в telegram-канале. Идет установление полной картины произошедшего. Девушке, которая пострадала от взрыва, получает всю необходимую помощь.

Взрыв произошел в центре Москвы на Сретенке. После него начался пожар.

Взрыв газового баллона в кафе на Сретенке. Москва: фото
Оперативные службы помогают пострадавшим после взрыва
Фото:

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Все обстоятельства взрывы в кафе, которое находится в центре Москвы, проверяются. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве. «По факту инцидента в центре Москвы проводится доследственная проверка. Официантка получила ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении управления в telegram-канале. Идет установление полной картины произошедшего. Девушке, которая пострадала от взрыва, получает всю необходимую помощь. Взрыв произошел в центре Москвы на Сретенке. После него начался пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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