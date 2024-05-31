ГСУ СК России по Москве устанавливает все детали взрыва в кафе
Все обстоятельства взрывы в кафе, которое находится в центре Москвы, проверяются. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.
«По факту инцидента в центре Москвы проводится доследственная проверка. Официантка получила ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси», — говорится в сообщении управления в
Взрыв произошел в центре Москвы на Сретенке. После него начался пожар.
Оперативные службы помогают пострадавшим после взрыва
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