«Лента.ру»: сообщника убивших девушку из ЛНР разведчиков повесили в камере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, зона, тюрьма, место заключения
Военный Бугор был найден повешенным в тюрьме после убийства девушки из ЛНР, сообщает издание Фото:

Военный по кличке Бугор, который являлся сообщником разведчиков, убивших девушку Валентину из Луганска, был повешен в тюремной камере. Военные похитили девушку, которая угрожала офицеру позвонить его жене и рассказать о приставаниях, позже ее зарезали. Об этом сообщила мать убитой в ЛНР девушки Татьяна Давронова.

«Следующей ночью Бугра повесили в камере», — передает «Лента.ру» слова Давроновой. Она добавила, что военный был неравнодушен к Валентине, также чувства были и у главного подозреваемого по делу — старшего лейтенанта Айдына Жамидулова.

После убийства девушки именно Бугор дал показания и рассказал, где ее захоронили. Другие сослуживцы Жамидулова, по словам Давроновой, не признают свою вину.

Ранее в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону стартовал процесс по уголовному делу, обвиняемыми по которому являются командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин, передавал «Коммерсант». Следственный комитет России предъявляет обвинения в похищении и убийстве девушки из Луганска. Корреспондент URA.RU направлял запрос в СКР для уточнения информации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военный по кличке Бугор, который являлся сообщником разведчиков, убивших девушку Валентину из Луганска, был повешен в тюремной камере. Военные похитили девушку, которая угрожала офицеру позвонить его жене и рассказать о приставаниях, позже ее зарезали. Об этом сообщила мать убитой в ЛНР девушки Татьяна Давронова. «Следующей ночью Бугра повесили в камере», — передает «Лента.ру» слова Давроновой. Она добавила, что военный был неравнодушен к Валентине, также чувства были и у главного подозреваемого по делу — старшего лейтенанта Айдына Жамидулова. После убийства девушки именно Бугор дал показания и рассказал, где ее захоронили. Другие сослуживцы Жамидулова, по словам Давроновой, не признают свою вину. Ранее в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону стартовал процесс по уголовному делу, обвиняемыми по которому являются командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин, передавал «Коммерсант». Следственный комитет России предъявляет обвинения в похищении и убийстве девушки из Луганска. Корреспондент URA.RU направлял запрос в СКР для уточнения информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...