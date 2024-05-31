«Лента.ру»: сообщника убивших девушку из ЛНР разведчиков повесили в камере

31 мая 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Военный Бугор был найден повешенным в тюрьме после убийства девушки из ЛНР, сообщает издание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный по кличке Бугор, который являлся сообщником разведчиков, убивших девушку Валентину из Луганска, был повешен в тюремной камере. Военные похитили девушку, которая угрожала офицеру позвонить его жене и рассказать о приставаниях, позже ее зарезали. Об этом сообщила мать убитой в ЛНР девушки Татьяна Давронова. «Следующей ночью Бугра повесили в камере», — передает «Лента.ру» слова Давроновой. Она добавила, что военный был неравнодушен к Валентине, также чувства были и у главного подозреваемого по делу — старшего лейтенанта Айдына Жамидулова. После убийства девушки именно Бугор дал показания и рассказал, где ее захоронили. Другие сослуживцы Жамидулова, по словам Давроновой, не признают свою вину. Ранее в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону стартовал процесс по уголовному делу, обвиняемыми по которому являются командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин, передавал «Коммерсант». Следственный комитет России предъявляет обвинения в похищении и убийстве девушки из Луганска. Корреспондент URA.RU направлял запрос в СКР для уточнения информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный по кличке Бугор, который являлся сообщником разведчиков, убивших девушку Валентину из Луганска, был повешен в тюремной камере. Военные похитили девушку, которая угрожала офицеру позвонить его жене и рассказать о приставаниях, позже ее зарезали. Об этом сообщила мать убитой в ЛНР девушки Татьяна Давронова. «Следующей ночью Бугра повесили в камере», — передает «Лента.ру» слова Давроновой. Она добавила, что военный был неравнодушен к Валентине, также чувства были и у главного подозреваемого по делу — старшего лейтенанта Айдына Жамидулова. После убийства девушки именно Бугор дал показания и рассказал, где ее захоронили. Другие сослуживцы Жамидулова, по словам Давроновой, не признают свою вину. Ранее в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону стартовал процесс по уголовному делу, обвиняемыми по которому являются командир взвода ВДВ старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин, передавал «Коммерсант». Следственный комитет России предъявляет обвинения в похищении и убийстве девушки из Луганска. Корреспондент URA.RU направлял запрос в СКР для уточнения информации.