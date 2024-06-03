Бывшей жене совладельца крупнейшей ювелирной компании запретили выезд из РФ

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Суд. Кетово. Курган , фссп, судебный пристав
Приставы запретили Шмаргуненко выезжать за пределы РФ Фото:

Судебные приставы запретили покидать пределы России экс-жене совладельца разорившейся группы компаний «Яшма» Игоря Мавлянова Елене Шмаргуненко. Сам Мавлянов в 2016 году уехал в Израиль, но банкиры подозревали, что часть имущества он переписал на бывшую супругу и ее родителей. Об этом пишет «Коммерсант».

«Судебные приставы закрыли выезд из России бывшей жене совладельца разорившейся группы компаний „Яшма“ Игоря Мавлянова Елене Шмаргуненко. Глава семейства в 2016 году сбежал от грозившего ему уголовного преследования за мошенничество в Израиль, где сменил имя на Ицхака Мавлона… Как подозревают банкиры, часть из них он переписал на бывшую жену и ее родителей», — пишет издание.

Мавлянов остался должен, в том числе крупнейшим российским банкам, более 20 миллиардов рублей. Большинство дел рассматривается в арбитражном суде Воронежской области. Именно в Воронеже Мавлянов был признан банкротом. Судебные приставы наложили ограничение на выезд Шмаргуненко за пределы РФ из-за долга в 21,3 миллиона рублей.

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Судебные приставы запретили покидать пределы России экс-жене совладельца разорившейся группы компаний «Яшма» Игоря Мавлянова Елене Шмаргуненко. Сам Мавлянов в 2016 году уехал в Израиль, но банкиры подозревали, что часть имущества он переписал на бывшую супругу и ее родителей. Об этом пишет «Коммерсант». «Судебные приставы закрыли выезд из России бывшей жене совладельца разорившейся группы компаний „Яшма“ Игоря Мавлянова Елене Шмаргуненко. Глава семейства в 2016 году сбежал от грозившего ему уголовного преследования за мошенничество в Израиль, где сменил имя на Ицхака Мавлона… Как подозревают банкиры, часть из них он переписал на бывшую жену и ее родителей», — пишет издание. Мавлянов остался должен, в том числе крупнейшим российским банкам, более 20 миллиардов рублей. Большинство дел рассматривается в арбитражном суде Воронежской области. Именно в Воронеже Мавлянов был признан банкротом. Судебные приставы наложили ограничение на выезд Шмаргуненко за пределы РФ из-за долга в 21,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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