Бывшей жене совладельца крупнейшей ювелирной компании запретили выезд из РФ

Судебные приставы запретили покидать пределы России экс-жене совладельца разорившейся группы компаний «Яшма» Игоря Мавлянова Елене Шмаргуненко. Сам Мавлянов в 2016 году уехал в Израиль, но банкиры подозревали, что часть имущества он переписал на бывшую супругу и ее родителей. Об этом пишет «Коммерсант».
«Судебные приставы закрыли выезд из России бывшей жене совладельца разорившейся группы компаний „Яшма“ Игоря Мавлянова Елене Шмаргуненко. Глава семейства в 2016 году сбежал от грозившего ему уголовного преследования за мошенничество в Израиль, где сменил имя на Ицхака Мавлона… Как подозревают банкиры, часть из них он переписал на бывшую жену и ее родителей», — пишет
Мавлянов остался должен, в том числе крупнейшим российским банкам, более 20 миллиардов рублей. Большинство дел рассматривается в арбитражном суде Воронежской области. Именно в Воронеже Мавлянов был признан банкротом. Судебные приставы наложили ограничение на выезд Шмаргуненко за пределы РФ из-за долга в 21,3 миллиона рублей.
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