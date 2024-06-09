Дибров раскрыл секрет успешного брака с женой, которая моложе его на 31 год

Дибров посоветовал мужьям устраивать интимные свидания с женами
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Телеведущий Дибров рассказал о приемах для поддержания страсти, удерживающих его молодую жену Полину
Телеведущий Дибров рассказал о приемах для поддержания страсти, удерживающих его молодую жену Полину Фото:

Телеведущий Дмитрий Дибров посоветовал мужчинам устраивать романтические свидания и ролевые игры, чтобы разнообразить семейную жизнь и укрепить отношения. По его словам, ключевым аспектом в сохранении отношений является постоянное внимание и умение удивлять друг друга.

«Скачайте порнуху в интернете. Ведь вы же делали это до ЗАГСа, так почему же сейчас этого не делаете? Проведите с ней этот субботний вечер, устройте ролевую игру», —Дибров на YouTube-канале «Стрелец-молодец». Он признался, что осознает привлекательность своей жены для других мужчин, но не беспокоится о возможности измены, так как ему удается сохранить страсть в отношениях.

Дибров отметил, что укрепить отношения между супругами можно через романтические свидания в роскошных номерах отелей. По его словам, важно не забывать о мелочах, таких как покупка шампанского или красивого белья. Он призывал не забывать о тех приемах, которые использовались до брака, и продолжать дарить внимание и заботу своим супругам.

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Телеведущий Дмитрий Дибров посоветовал мужчинам устраивать романтические свидания и ролевые игры, чтобы разнообразить семейную жизнь и укрепить отношения. По его словам, ключевым аспектом в сохранении отношений является постоянное внимание и умение удивлять друг друга. «Скачайте порнуху в интернете. Ведь вы же делали это до ЗАГСа, так почему же сейчас этого не делаете? Проведите с ней этот субботний вечер, устройте ролевую игру», —Дибров на YouTube-канале «Стрелец-молодец». Он признался, что осознает привлекательность своей жены для других мужчин, но не беспокоится о возможности измены, так как ему удается сохранить страсть в отношениях. Дибров отметил, что укрепить отношения между супругами можно через романтические свидания в роскошных номерах отелей. По его словам, важно не забывать о мелочах, таких как покупка шампанского или красивого белья. Он призывал не забывать о тех приемах, которые использовались до брака, и продолжать дарить внимание и заботу своим супругам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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