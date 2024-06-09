Врач рассказал, как быстро заснуть в жару

Чтобы уснуть в жару, нужно охладить спальню до 18-21 градусов, также не стоит есть два-три часа до сна. Об этом заявила врач сомнолог-невролог Елена Царева.
«В жару довольно сложно заснуть, если душно и теплообмен не соответствует температуре в комнате. В этом случае нужно найти возможность для охлаждения воздуха хотя бы до 21 [градусов] <…> Если используется кондиционер, то его можно поставить на 21 [градусов] на ночь», — заявила Царевав беседе с RT. Она также отметила, что переключение в режим отдыха происходит не быстро, на это требуется около двух-трех часов. Именно поэтому сомнолог не поддерживает работу на ночь глядя.
По словам Царевой, стоит исключить из распорядка дня поздние тренировки, так как они не помогают заснуть быстрее. Последней рекомендацией она отметила исключение еды и алкоголя перед сном.
Ранее сомнолог предупреждала о том, что частые ночные кошмары могут свидетельствовать о нарушениях в работе сердца и органов дыхания. По ее мнению, к тревожным сновидениям могут привести и некоторые лекарства.
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