Журналисты выяснили, что пытались атаковать ВСУ в Ярославской области

Три украинских дрона пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.
«Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ в Ярославской области. С 3 до 5 утра ПВО засекла их на подлете к городу и уничтожила», — говорится в сообщении канала. При этом пострадавших и разрушений нет.
По информации telegram-канала, все дроны были сбиты и упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение там перекрывали.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее, утром 10 июня, пресс-служба областного правительства также сообщила об атаке дронов, однако там не уточняли, в каком районе были сбиты беспилотники. Это четвертая по счету атака Вооруженных сил Украины на регион за время проведения СВО.
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