Журналисты выяснили, что пытались атаковать ВСУ в Ярославской области

Mash: три украинских дрона пытались атаковать НПЗ в Ярославской области

10 июня 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины пытались атаковать НПЗ, пишут журналисты (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Три украинских дрона пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ в Ярославской области. С 3 до 5 утра ПВО засекла их на подлете к городу и уничтожила», — говорится в сообщении канала. При этом пострадавших и разрушений нет. По информации telegram-канала, все дроны были сбиты и упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение там перекрывали. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее, утром 10 июня, пресс-служба областного правительства также сообщила об атаке дронов, однако там не уточняли, в каком районе были сбиты беспилотники. Это четвертая по счету атака Вооруженных сил Украины на регион за время проведения СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Три украинских дрона пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ в Ярославской области. С 3 до 5 утра ПВО засекла их на подлете к городу и уничтожила», — говорится в сообщении канала. При этом пострадавших и разрушений нет. По информации telegram-канала, все дроны были сбиты и упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение там перекрывали. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее, утром 10 июня, пресс-служба областного правительства также сообщила об атаке дронов, однако там не уточняли, в каком районе были сбиты беспилотники. Это четвертая по счету атака Вооруженных сил Украины на регион за время проведения СВО.