Журналисты выяснили, что пытались атаковать ВСУ в Ярославской области

Mash: три украинских дрона пытались атаковать НПЗ в Ярославской области
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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , трубы, антипинский нпз, нпз
Вооруженные силы Украины пытались атаковать НПЗ, пишут журналисты (архивное фото) Фото:

Три украинских дрона пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ в Ярославской области. С 3 до 5 утра ПВО засекла их на подлете к городу и уничтожила», — говорится в сообщении канала. При этом пострадавших и разрушений нет.

По информации telegram-канала, все дроны были сбиты и упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение там перекрывали.

URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее, утром 10 июня, пресс-служба областного правительства также сообщила об атаке дронов, однако там не уточняли, в каком районе были сбиты беспилотники. Это четвертая по счету атака Вооруженных сил Украины на регион за время проведения СВО.

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Три украинских дрона пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ярославской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Три украинских беспилотника попытались атаковать НПЗ в Ярославской области. С 3 до 5 утра ПВО засекла их на подлете к городу и уничтожила», — говорится в сообщении канала. При этом пострадавших и разрушений нет. По информации telegram-канала, все дроны были сбиты и упали в районе трассы М8. На время работы спецслужб движение там перекрывали. URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее, утром 10 июня, пресс-служба областного правительства также сообщила об атаке дронов, однако там не уточняли, в каком районе были сбиты беспилотники. Это четвертая по счету атака Вооруженных сил Украины на регион за время проведения СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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