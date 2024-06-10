Бывшему заводу владельца «Хортицы» в Крыму приостановили лицензию

11 июня 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Лицензию на производство алкоголя приостановили в июне (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Росалкогольтабакконтроль (Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками) приостановила лицензию на производство «Крымского винного дома», который связан с группой Global Spirits бизнесмена из Украины Евгения Черняка (внесен в список террористов и экстремистов). Компания известна по водке «Хортиця». Информация о приостановлении действия лицензии указана в реестре службы. «Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию „Крымского винного дома“. Компания была связана с холдингом Global Spirits, известном по производству водки „Хортиця“, украинского бизнесмена Евгения Черняка и в июне перешла государству», — пишет РБК со ссылкой на реестр Росалкогольтабакконтроля. Причина решения о приостановлении деятельности не указана. За день до приостановки лицензии Ленинский районный суд города Курска потребовал передать эту компанию государству, а также ряд других предприятий, которые связаны с Global Spirits. Компания «Крымский винный дом» занималась производством различных вин и коньяка «Шустовъ», говорится в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Передача бывших российских активов Черняка государству — не первый случай национализации алкогольного бизнеса. В апреле арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства производителя вин «Кубань-вино» компании ГК «Ариант». Компания пыталась оспорить решение, но его оставили в силе. Заводы производителя водки «Хортиця» перестали работать в РФ с середины мая. Заводы ГК «Традиции успеха» остановили выпуск водки «Хорта» (ранее — «Хортиця» — прим. URA.RU), рассказали источники, близкие к группе. Продукция производится в незначительных объемах и на предприятиях других компаний в рамках контрактного производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Росалкогольтабакконтроль (Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками) приостановила лицензию на производство «Крымского винного дома», который связан с группой Global Spirits бизнесмена из Украины Евгения Черняка (внесен в список террористов и экстремистов). Компания известна по водке «Хортиця». Информация о приостановлении действия лицензии указана в реестре службы. «Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию „Крымского винного дома“. Компания была связана с холдингом Global Spirits, известном по производству водки „Хортиця“, украинского бизнесмена Евгения Черняка и в июне перешла государству», — пишет РБК со ссылкой на реестр Росалкогольтабакконтроля. Причина решения о приостановлении деятельности не указана. За день до приостановки лицензии Ленинский районный суд города Курска потребовал передать эту компанию государству, а также ряд других предприятий, которые связаны с Global Spirits. Компания «Крымский винный дом» занималась производством различных вин и коньяка «Шустовъ», говорится в техническом регламенте ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». Передача бывших российских активов Черняка государству — не первый случай национализации алкогольного бизнеса. В апреле арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в пользу государства производителя вин «Кубань-вино» компании ГК «Ариант». Компания пыталась оспорить решение, но его оставили в силе. Заводы производителя водки «Хортиця» перестали работать в РФ с середины мая. Заводы ГК «Традиции успеха» остановили выпуск водки «Хорта» (ранее — «Хортиця» — прим. URA.RU), рассказали источники, близкие к группе. Продукция производится в незначительных объемах и на предприятиях других компаний в рамках контрактного производства.