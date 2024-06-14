Baza: следователи изъяли у МЧС документы по «Крокусу»

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В здании МЧС провели обыск и изъяли все документы
В здании МЧС провели обыск и изъяли все документы Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

У МЧС по Московской области следователи изъяли все документы, касающиеся пожарных проверок концертного зала «Крокус Сити Холл» за последние годы. Это произошло в рамках расследования теракта 22 марта. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Согласно документам, 27 марта по делу о теракте в здании МЧС МО был проведен обыск и изъяты все документы, связанные с проверкой пожарной безопасности „Крокуса“», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС, ответственные за проверку, были допрошены в качестве свидетелей и обязаны были подписать обязательство о неразглашении.

Информация о проведенных обысках и допросах стала известна из возражения на административный иск, подготовленный адвокатом Игорем Труновым и пострадавшими в теракте. В иске утверждается, что, несмотря на выявленные нарушения, деятельность «Крокуса» продолжалась. Пострадавшие потребовали признать действия МЧС МО  незаконными и запросили материалы проверок, которые в настоящее время недоступны, так как они находятся у следствия.

В «Крокусе» 22 марта 2024 года произошел теракт, 144 человека погибли. Президент России Владимир Путин призвал наказать всех причастных, передает RT. Российский глава наградил подростков, помогавших при эвакуации в «Крокусе», сообщает РАПСИ

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У МЧС по Московской области следователи изъяли все документы, касающиеся пожарных проверок концертного зала «Крокус Сити Холл» за последние годы. Это произошло в рамках расследования теракта 22 марта. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Согласно документам, 27 марта по делу о теракте в здании МЧС МО был проведен обыск и изъяты все документы, связанные с проверкой пожарной безопасности „Крокуса“», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники МЧС, ответственные за проверку, были допрошены в качестве свидетелей и обязаны были подписать обязательство о неразглашении. Информация о проведенных обысках и допросах стала известна из возражения на административный иск, подготовленный адвокатом Игорем Труновым и пострадавшими в теракте. В иске утверждается, что, несмотря на выявленные нарушения, деятельность «Крокуса» продолжалась. Пострадавшие потребовали признать действия МЧС МО  незаконными и запросили материалы проверок, которые в настоящее время недоступны, так как они находятся у следствия. В «Крокусе» 22 марта 2024 года произошел теракт, 144 человека погибли. Президент России Владимир Путин призвал наказать всех причастных, передает RT. Российский глава наградил подростков, помогавших при эвакуации в «Крокусе», сообщает РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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