Как депутаты отреагировали на то, что Бастрыкин назвал парламент «Госдурой»

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин недавно использовал нелестное выражение по отношению к Госдуме, назвав ее «Государственной дурой». Это заявление вызвало широкий общественный резонанс и резкую критику со стороны депутатов. URA.RU собрало все реакции народных избранников на противоречивое высказывание.
Володин считает, что Бастрыкин оскорбил народ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин резко отреагировал на критику Александра Бастрыкина в адрес нижней палаты парламента. По словам Володина, депутаты были избраны гражданами Российской Федерации, и Бастрыкин своими словами оскорбил народ.
Даванков дал Бастрыкину совет активнее поддерживать решения Госдумы
Вице-спикер ГД от «Новых людей» Вячеслав Даванков сказал, что проблемы с миграционной политикой будут решаться куда быстрее, если глава СК не будет пересказывать прозвища Госдумы, а перейдет к «пламенным высказываниям» в поддержку их инициатив.
Попов призвал вызвать Бастрыкина на заседание Госдумы
Член комитета ГД по информационной политике Евгений Попов сказал, что для генерала Бастрыкина это позор. Вместо того, чтобы хамить, Бастрыкину следовало бы самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Попов также отметил, что если у Бастрыкина нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, и он надеется, что это будет сделано оперативно.
Авксентьева поддержала Бастрыкина
Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева сообщила, что она разделяет недовольство Бастрыкина скоростью принятия Госдумой законов в сфере миграции. Она также отметила, что слова «Госдура» — это выражение, которое используют люди, и Бастрыкин просто процитировал их.
Ильтяков считает, что Бастрыкин не уважает самого себя
Депутат Александр Ильтяков, представляющий Курганскую область в Госдуме, заявил, что если Бастрыкин действительно сделал такое заявление, то этот человек не уважает ни себя, ни закон, ни Конституцию РФ. Ильтяков объяснил, что Государственная Дума и Федеральное Собрание, независимо от созыва, соответствуют конституционному устройству российского государства.
Вассерман посоветовал Бастрыкину следить за своими высказываниями
Депутат Анатолий Вассерман сообщил, что Бастрыкину, который назвал Госдуму «Государственной дурой», следует быть более осторожным с подобными оценками. Вассерман отметил, что такие резкие высказывания могут быть направлены и в адрес самого Бастрыкина, что вызвало у депутата сожаление. По словам Вассермана, хотя это высказывание — не повод ограничивать Бастрыкина, оно является поводом напомнить ему, что он должен общаться с другими так же, как хочет, чтобы другие общались с ним.
Нилов назвал слова Бастрыкина некорректными
Депутат Госдумы Ярослав Нилов от ЛДПР заявил, что он понимает, что дискуссия, в которой были произнесены данные слова, была эмоциональной. Он отметил, что вопрос, связанный с нелегальной миграцией, этническими бандами, преступностью и терроризмом, является крайне острым.
Однако, по его мнению, Государственная дума является высшим законодательным и представительным органом власти, и для него, как депутата Госдумы, оговорка Александра Бастрыкина неприятна, хотя лично не оскорбительна. Нилов считает, что когда такое звучит в адрес высшего органа власти, это некорректно.
Картаполов считает, что Бастрыкин не прав
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что Бастрыкин, видимо, хотел сказать о ком-то конкретно, но поторопился. В результате получилось не очень удачно, заключил депутат.
Арефьев посоветовал Госдуме принимать законы в интересах народа
Депутат Николай Арефьев заявил изданию «Ридус», что Александру Бастрыкину не нужно извиняться за то, что он назвал нижнюю палату парламента «Государственной дурой». По мнению Арефьева, законы, которые принимает Госдума, «никакого удовлетворения у российского народа, к сожалению, не вызывают».
Депутатов, по словам Арефьева, «у нас, увы, не любят», поэтому прежде всего нужно начать принимать законы в интересах народа, а потом уже думать, как называться. Арефьев также сказал, что если Бастрыкин назвал депутатов так, то им нужно «проглотить и перестать принимать такие опрометчивые законы, как, например, закон о повышении пенсионного возраста или закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам».
Что конкретно сказал Бастрыкин
Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме обратил внимание на необходимость изменения законодательства в области миграции. Он задал депутатам Госдумы вопрос о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, и охарактеризовал нижнюю палату парламента как «Государственную дуру».
Бастрыкин заявил: «Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура».
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