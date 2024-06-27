Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко сделал заявление по поводу обысков

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что в его отношении был проведен обыск. При этом он пояснил, что обыск связан с делом, к которому, по его утверждению, он не имеет никакого отношения.
«Сенсация упраздняется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он добавил, что выполнил все требования правоохранителей и лично к нему претензий нет.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало в Киеве Кирилла Тимошенко. Задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках инфраструктурных проектов. Точные обстоятельства пока неизвестны.
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