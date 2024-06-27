27 июня 2024

Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко сделал заявление по поводу обысков

Тимошенко: у меня прошел обыск по делу, к которому я не имею никакого отношения
© Служба новостей «URA.RU»
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Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с документами
У экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко прошли обыски Фото:

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что в его отношении был проведен обыск. При этом он пояснил, что обыск связан с делом, к которому, по его утверждению, он не имеет никакого отношения.

«Сенсация упраздняется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он добавил, что выполнил все требования правоохранителей и лично к нему претензий нет.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало в Киеве Кирилла Тимошенко. Задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках инфраструктурных проектов. Точные обстоятельства пока неизвестны.

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Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что в его отношении был проведен обыск. При этом он пояснил, что обыск связан с делом, к которому, по его утверждению, он не имеет никакого отношения. «Сенсация упраздняется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он добавил, что выполнил все требования правоохранителей и лично к нему претензий нет. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало в Киеве Кирилла Тимошенко. Задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках инфраструктурных проектов. Точные обстоятельства пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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