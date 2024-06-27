Экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко сделал заявление по поводу обысков

Тимошенко: у меня прошел обыск по делу, к которому я не имею никакого отношения

27 июня 2024 в 22:41 Размер текста - 17 +

У экс-замглавы офиса президента Украины Тимошенко прошли обыски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что в его отношении был проведен обыск. При этом он пояснил, что обыск связан с делом, к которому, по его утверждению, он не имеет никакого отношения. «Сенсация упраздняется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он добавил, что выполнил все требования правоохранителей и лично к нему претензий нет. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало в Киеве Кирилла Тимошенко. Задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках инфраструктурных проектов. Точные обстоятельства пока неизвестны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что в его отношении был проведен обыск. При этом он пояснил, что обыск связан с делом, к которому, по его утверждению, он не имеет никакого отношения. «Сенсация упраздняется! Подтверждаю проведение обыска у меня по делу, к которому не имею никакого отношения», — написал Тимошенко в своем telegram-канале. Он добавил, что выполнил все требования правоохранителей и лично к нему претензий нет. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 27 июня задержало в Киеве Кирилла Тимошенко. Задержание может быть связано с расследованием коррупционных схем в рамках инфраструктурных проектов. Точные обстоятельства пока неизвестны.