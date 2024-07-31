В Дагестане задержали владельца квест комнаты, где заживо сгорели две девушки

В Дагестане после пожара в квест-комнате, который унес жизни двух посетительниц, задержан владелец заведения. Об этом информирует следственное управление СК РФ по региону.
«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан владелец квест-комнаты… Он допрошен в качестве подозреваемого, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в официальном пресс-релизе СК РФ,
Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти двух лиц в результате оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Это дело рассматривается по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.
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