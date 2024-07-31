В Дагестане задержали владельца квест комнаты, где заживо сгорели две девушки

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Летняя смена в детском лагере Заря. Свердловская область, следственный комитет, ск рф, майор юстиции
СК РФ расследует дело о гибели двух девушек Фото:

В Дагестане после пожара в квест-комнате, который унес жизни двух посетительниц, задержан владелец заведения. Об этом информирует следственное управление СК РФ по региону.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан владелец квест-комнаты… Он допрошен в качестве подозреваемого, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в официальном пресс-релизе СК РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти двух лиц в результате оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Это дело рассматривается по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.

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В Дагестане после пожара в квест-комнате, который унес жизни двух посетительниц, задержан владелец заведения. Об этом информирует следственное управление СК РФ по региону. «По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан владелец квест-комнаты… Он допрошен в качестве подозреваемого, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в официальном пресс-релизе СК РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти двух лиц в результате оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Это дело рассматривается по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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