В Дагестане задержали владельца квест комнаты, где заживо сгорели две девушки

31 июля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

СК РФ расследует дело о гибели двух девушек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Дагестане после пожара в квест-комнате, который унес жизни двух посетительниц, задержан владелец заведения. Об этом информирует следственное управление СК РФ по региону. «По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан владелец квест-комнаты… Он допрошен в качестве подозреваемого, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в официальном пресс-релизе СК РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти двух лиц в результате оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Это дело рассматривается по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане после пожара в квест-комнате, который унес жизни двух посетительниц, задержан владелец заведения. Об этом информирует следственное управление СК РФ по региону. «По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан владелец квест-комнаты… Он допрошен в качестве подозреваемого, и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщается в официальном пресс-релизе СК РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти двух лиц в результате оказания услуг, не соответствующих стандартам безопасности. Это дело рассматривается по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ.