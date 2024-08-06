Женщина назвала симптомы, из-за которых приняла рак легких за менопаузу

Daily Mail: женщина спутала рак с менопаузой из-за потливости и кашля

07 августа 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Женщина обратилась в больницу после усиления симптомов Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Великобритании спутала онкологию с менопаузой, так как долгое время страдала от потливости, постоянного кашля и прилива жары. Она считала, что симптомы связаны с нарушением гормональной системы, пишут СМИ. «Женщина длительное время страдала от прилива жары, постоянного кашля и потливости, считая, что симптомы связаны с нарушением гормональной системы. Британка поспешила в клинику после усиления симптоматики, а во время тщательного обследования у нее был обнаружен рак легких четвертой стадии», — пишет британская газета Daily Mail. Уточняется, что раковые клетки уже метастазировали на печень и лимфатические узлы. Несмотря на тяжелую стадию болезни, женщина начала лечение таргетной терапией, которая помогла уменьшить опухоль. Врач общей практики Мария Беляева предупреждала, что одной из самых распространенных причин рака легких является пассивное курение. По ее словам, некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Великобритании спутала онкологию с менопаузой, так как долгое время страдала от потливости, постоянного кашля и прилива жары. Она считала, что симптомы связаны с нарушением гормональной системы, пишут СМИ. «Женщина длительное время страдала от прилива жары, постоянного кашля и потливости, считая, что симптомы связаны с нарушением гормональной системы. Британка поспешила в клинику после усиления симптоматики, а во время тщательного обследования у нее был обнаружен рак легких четвертой стадии», — пишет британская газета Daily Mail. Уточняется, что раковые клетки уже метастазировали на печень и лимфатические узлы. Несмотря на тяжелую стадию болезни, женщина начала лечение таргетной терапией, которая помогла уменьшить опухоль. Врач общей практики Мария Беляева предупреждала, что одной из самых распространенных причин рака легких является пассивное курение. По ее словам, некурящие люди получают с вдыхаемым воздухом канцерогенные вещества, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем.