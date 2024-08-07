Президент транспортной группы Fesco Коростелев покинул пост

Причины ухода Коростелева с поста президента Fesco неизвестны
Свою должность покинул президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Транспортная группа Fesco подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы», — говорится в сообщении компании. Информацию передает ТАСС. Однако причины ухода Коростелева не уточняются.
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