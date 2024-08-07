Президент транспортной группы Fesco Коростелев покинул пост

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Петербургский международный экономический форум 2014: подготовка площадок. С-Петербург, стойка регистрации, fesco
Причины ухода Коростелева с поста президента Fesco неизвестны Фото:

Свою должность покинул президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Транспортная группа Fesco подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы», — говорится в сообщении компании. Информацию передает ТАСС. Однако причины ухода Коростелева не уточняются.

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Свою должность покинул президент транспортной группы Fesco Аркадий Коростелев. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Транспортная группа Fesco подтверждает информацию о том, что Аркадий Коростелев принял решение оставить пост президента группы», — говорится в сообщении компании. Информацию передает ТАСС. Однако причины ухода Коростелева не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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