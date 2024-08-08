Рогов: на главу минобороны Украины совершено покушение

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На министра обороны России, возможно, совершено покушение, заявил Владимир Рогов
На министра обороны России, возможно, совершено покушение, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал о возможном покушении на главу минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно», — цитирует «Газета.Ru» пост Рогова. Информация еще нуждается в подтверждении. Недавно Умеров просил партнеров закрыть небо над западной частью страны.

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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал о возможном покушении на главу минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно», — цитирует «Газета.Ru» пост Рогова. Информация еще нуждается в подтверждении. Недавно Умеров просил партнеров закрыть небо над западной частью страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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