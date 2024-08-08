Рогов: на главу минобороны Украины совершено покушение

На министра обороны России, возможно, совершено покушение, заявил Владимир Рогов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов рассказал о возможном покушении на главу минобороны Украины Рустема Умерова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«В Киеве — рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой. Состояние пациента пока неизвестно», — цитирует «Газета.Ru» пост Рогова. Информация еще нуждается в подтверждении. Недавно Умеров просил партнеров закрыть небо над западной частью страны.
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