В Подмосковье мигранты напали на прохожего и заперли его в автомобиле

Два мигранта из Таджикистана напали на мужчину в Раменском (Подмосковье). Они избили и положили его в багажник машины из-за замечания в адрес их ребенка, сообщил информцентр Следственного комитета России. В результате нападения у мужчины оказалась сломана рука.
«В августе текущего года в Раменском городском округе Московской области двое уроженцев Таджикистана, в ответ на сделанное ребенку одного из них замечание, избили мужчину и поместили его в багажник, причинив потерпевшему перелом рук», — передают РИА Новости с ссылкой на telegram-канал ведомства. Следователи ГСУ СК РФ по Московской области заявили, что возбудили уголовное дело по факту случившегося. О ходе и завершении расследования они должны доложить главе СК РФ Александру Бастрыкину. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.
Ранее в Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды: розовые кроссовки и футболка. В связи с этим СК России возбудил уголовное дело. Кроме того, Бастрыкин ни раз сообщал об увеличении количества преступлений, совершенных мигрантами. Он уточнил, что за полгода число изнасилований увеличилось на 5%, на 25% — развратных действий в отношении детей.
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