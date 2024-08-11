В Подмосковье мигранты напали на прохожего и заперли его в автомобиле

СК РФ: в Раменском мигранты избили мужчину из-за замечания их ребенку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второй день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра. Екатеринбург, беспорядки, задержание, избиение
Мужчине, на которого напали мигранты, сломали руку, передает СК РФ (архивное фото) Фото:

Два мигранта из Таджикистана напали на мужчину в Раменском (Подмосковье). Они избили и положили его в багажник машины из-за замечания в адрес их ребенка, сообщил информцентр Следственного комитета России. В результате нападения у мужчины оказалась сломана рука.

«В августе текущего года в Раменском городском округе Московской области двое уроженцев Таджикистана, в ответ на сделанное ребенку одного из них замечание, избили мужчину и поместили его в багажник, причинив потерпевшему перелом рук», — передают РИА Новости с ссылкой на telegram-канал ведомства. Следователи ГСУ СК РФ по Московской области заявили, что возбудили уголовное дело по факту случившегося. О ходе и завершении расследования они должны доложить главе СК РФ Александру Бастрыкину. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.

Ранее в Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды: розовые кроссовки и футболка. В связи с этим СК России возбудил уголовное дело. Кроме того, Бастрыкин ни раз сообщал об увеличении количества преступлений, совершенных мигрантами. Он уточнил, что за полгода число изнасилований увеличилось на 5%, на 25% — развратных действий в отношении детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два мигранта из Таджикистана напали на мужчину в Раменском (Подмосковье). Они избили и положили его в багажник машины из-за замечания в адрес их ребенка, сообщил информцентр Следственного комитета России. В результате нападения у мужчины оказалась сломана рука. «В августе текущего года в Раменском городском округе Московской области двое уроженцев Таджикистана, в ответ на сделанное ребенку одного из них замечание, избили мужчину и поместили его в багажник, причинив потерпевшему перелом рук», — передают РИА Новости с ссылкой на telegram-канал ведомства. Следователи ГСУ СК РФ по Московской области заявили, что возбудили уголовное дело по факту случившегося. О ходе и завершении расследования они должны доложить главе СК РФ Александру Бастрыкину. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства. Ранее в Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды: розовые кроссовки и футболка. В связи с этим СК России возбудил уголовное дело. Кроме того, Бастрыкин ни раз сообщал об увеличении количества преступлений, совершенных мигрантами. Он уточнил, что за полгода число изнасилований увеличилось на 5%, на 25% — развратных действий в отношении детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...