В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды

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Мигранты избили мужчину из-за розовых кроссовок и футболки Фото:

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту избиения мужчины в Москве мигрантами. Инцидент привлек внимание следователей после того, как в соцсетях опубликовали видео, на котором группа лиц наносит удары мужчине в розовых кроссовках и футболке.

«В социальных медиа сообщается, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда. По данному факту следственными органами СК России по Москве организована процессуальная проверка», — сообщает СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного Главного следственного управления Андрею Стрижову доложить о результатах проверки. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства.

Ранее Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Он сказал, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев.

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Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту избиения мужчины в Москве мигрантами. Инцидент привлек внимание следователей после того, как в соцсетях опубликовали видео, на котором группа лиц наносит удары мужчине в розовых кроссовках и футболке. «В социальных медиа сообщается, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда. По данному факту следственными органами СК России по Москве организована процессуальная проверка», — сообщает СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного Главного следственного управления Андрею Стрижову доложить о результатах проверки. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства. Ранее Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Он сказал, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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