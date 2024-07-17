В Москве мигранты избили мужчину из-за не понравившейся им одежды

17 июля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Мигранты избили мужчину из-за розовых кроссовок и футболки Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту избиения мужчины в Москве мигрантами. Инцидент привлек внимание следователей после того, как в соцсетях опубликовали видео, на котором группа лиц наносит удары мужчине в розовых кроссовках и футболке. «В социальных медиа сообщается, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда. По данному факту следственными органами СК России по Москве организована процессуальная проверка», — сообщает СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного Главного следственного управления Андрею Стрижову доложить о результатах проверки. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства. Ранее Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Он сказал, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет (СК) России начал проверку по факту избиения мужчины в Москве мигрантами. Инцидент привлек внимание следователей после того, как в соцсетях опубликовали видео, на котором группа лиц наносит удары мужчине в розовых кроссовках и футболке. «В социальных медиа сообщается, что в Москве мигранты избили молодого человека в связи с тем, что им не понравилась его одежда. По данному факту следственными органами СК России по Москве организована процессуальная проверка», — сообщает СК РФ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного Главного следственного управления Андрею Стрижову доложить о результатах проверки. Контроль за исполнением поручения осуществляется центральным аппаратом ведомства. Ранее Бастрыкин сообщил об увеличении числа преступлений, совершенных мигрантами. Он сказал, что преступления мигрантов связаны с коррупцией среди контролирующих органов и работодателей, нанимающих иностранцев.