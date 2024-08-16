Трамп нажился на продаже Библии

Трамп заработал 300 тысяч долларов на продажах собственной версии Библии
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Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов за счет роялти от продажи своей «Библии Гринвуда» (архивное фото) Фото:

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заработал роялти в размере 300 тысяч долларов за счет продаж особой версии Библии — так называемой «Библии Гринвуда». Об этом сообщает The New York Times. Данную версию Трамп анонсировал еще весной этого года. Это специальное стилизованное издание Священного Писания с обложкой, на которой написано «Боже, храни Америку!».

«В отчетности указано, что Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за „Библию Гринвуда“, которая относится к версии Библии, одобренной Трампом и певцом Ли Гринвудом», — пишут авторы материала. Сообщение передает «Лента.ру». Специальная версия, которая позиционируется как единственная Библия, одобренная экс-президентом США, продается в интернете за 60 долларов. Есть еще и отдельное издание с автографом Трампа. За него предлагается заплатить 1000 долларов.

Ранее христиане в США раскритиковали Трампа за то, что тот использует Библию в качестве своей предвыборной пиар-кампании. Его обвинили в кощунстве и святотатстве.

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заработал роялти в размере 300 тысяч долларов за счет продаж особой версии Библии — так называемой «Библии Гринвуда». Об этом сообщает The New York Times. Данную версию Трамп анонсировал еще весной этого года. Это специальное стилизованное издание Священного Писания с обложкой, на которой написано «Боже, храни Америку!». «В отчетности указано, что Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за „Библию Гринвуда“, которая относится к версии Библии, одобренной Трампом и певцом Ли Гринвудом», — пишут авторы материала. Сообщение передает «Лента.ру». Специальная версия, которая позиционируется как единственная Библия, одобренная экс-президентом США, продается в интернете за 60 долларов. Есть еще и отдельное издание с автографом Трампа. За него предлагается заплатить 1000 долларов. Ранее христиане в США раскритиковали Трампа за то, что тот использует Библию в качестве своей предвыборной пиар-кампании. Его обвинили в кощунстве и святотатстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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