Трамп нажился на продаже Библии

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заработал роялти в размере 300 тысяч долларов за счет продаж особой версии Библии — так называемой «Библии Гринвуда». Об этом сообщает The New York Times. Данную версию Трамп анонсировал еще весной этого года. Это специальное стилизованное издание Священного Писания с обложкой, на которой написано «Боже, храни Америку!».
«В отчетности указано, что Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за „Библию Гринвуда“, которая относится к версии Библии, одобренной Трампом и певцом Ли Гринвудом», — пишут авторы материала. Сообщение передает «Лента.ру». Специальная версия, которая позиционируется как единственная Библия, одобренная экс-президентом США, продается в интернете за 60 долларов. Есть еще и отдельное издание с автографом Трампа. За него предлагается заплатить 1000 долларов.
Ранее христиане в США раскритиковали Трампа за то, что тот использует Библию в качестве своей предвыборной пиар-кампании. Его обвинили в кощунстве и святотатстве.
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заработал роялти в размере 300 тысяч долларов за счет продаж особой версии Библии — так называемой «Библии Гринвуда». Об этом сообщает The New York Times. Данную версию Трамп анонсировал еще весной этого года. Это специальное стилизованное издание Священного Писания с обложкой, на которой написано «Боже, храни Америку!». «В отчетности указано, что Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за „Библию Гринвуда“, которая относится к версии Библии, одобренной Трампом и певцом Ли Гринвудом», — пишут авторы материала. Сообщение передает «Лента.ру». Специальная версия, которая позиционируется как единственная Библия, одобренная экс-президентом США, продается в интернете за 60 долларов. Есть еще и отдельное издание с автографом Трампа. За него предлагается заплатить 1000 долларов. Ранее христиане в США раскритиковали Трампа за то, что тот использует Библию в качестве своей предвыборной пиар-кампании. Его обвинили в кощунстве и святотатстве.