Глава немецкого журнала признался в поддержке Путина под аплодисменты аудитории

17 августа 2024 в 23:20 Размер текста - 17 +

В поддержке Путина признался глава журнала Compact Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава политического журнала Compact, признанного министерством иностранных дел ФРГ экстремистским, Юрген Эльзессер заявил о том, что он является сторонником президента России Владимира Путина. Свое признание журналист озвучил на съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии», встретив аплодисменты ее членов. «И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник Путина», — озвучил свою позицию Эльзессер, его слова передало агентство DPA. Признание на съезде партии было встречено аплодисментами. Ранее корреспондент CNN убедился, что Путин имеет огромную поддержку среди населения России. Он сделал такой вывод в своем фоторепортаже с выставки-форума «Россия», передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава политического журнала Compact, признанного министерством иностранных дел ФРГ экстремистским, Юрген Эльзессер заявил о том, что он является сторонником президента России Владимира Путина. Свое признание журналист озвучил на съезде немецкой партии «Альтернатива для Германии», встретив аплодисменты ее членов. «И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник Путина», — озвучил свою позицию Эльзессер, его слова передало агентство DPA. Признание на съезде партии было встречено аплодисментами. Ранее корреспондент CNN убедился, что Путин имеет огромную поддержку среди населения России. Он сделал такой вывод в своем фоторепортаже с выставки-форума «Россия», передает RT.