США ограничили ВСУ в атаках на Курскую область из-за страха войны с Россией

Соединенные Штаты наложили ограничения на использование Киевом американского оружия на территории Курской области. Они опасаются возникновения прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Reuters.
«Операция ВСУ в Курской области стала „защитным шагом“, но в то же время американские власти обеспокоены возможной эскалацией из-за использования на российской территории американского оружия», — пишет издание, передает argumenti.ru. Когда именно было установлено ограничение не уточняется.
Агентство также подчеркивает опасения США относительно «возможных осложнений», связанных с продвижением украинских войск вглубь России. Источник издания указывает, что использование Украиной американского оружия для захвата российских деревень и других гражданских объектов может быть расценено как нарушение установленных Штатами ограничений.
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