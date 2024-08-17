США ограничили ВСУ в атаках на Курскую область из-за страха войны с Россией

Reuters: США ограничили Украину в применении американской техники под Курском
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США опасаются эскалации конфликта с Россией из-за использования Украиной их оружия
США опасаются эскалации конфликта с Россией из-за использования Украиной их оружия Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Соединенные Штаты наложили ограничения на использование Киевом американского оружия на территории Курской области. Они опасаются возникновения прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Reuters.

«Операция ВСУ в Курской области стала „защитным шагом“, но в то же время американские власти обеспокоены возможной эскалацией из-за использования на российской территории американского оружия», — пишет издание, передает argumenti.ru. Когда именно было установлено ограничение не уточняется.

Агентство также подчеркивает опасения США относительно «возможных осложнений», связанных с продвижением украинских войск вглубь России. Источник издания указывает, что использование Украиной американского оружия для захвата российских деревень и других гражданских объектов может быть расценено как нарушение установленных Штатами ограничений.

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Соединенные Штаты наложили ограничения на использование Киевом американского оружия на территории Курской области. Они опасаются возникновения прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Reuters. «Операция ВСУ в Курской области стала „защитным шагом“, но в то же время американские власти обеспокоены возможной эскалацией из-за использования на российской территории американского оружия», — пишет издание, передает argumenti.ru. Когда именно было установлено ограничение не уточняется. Агентство также подчеркивает опасения США относительно «возможных осложнений», связанных с продвижением украинских войск вглубь России. Источник издания указывает, что использование Украиной американского оружия для захвата российских деревень и других гражданских объектов может быть расценено как нарушение установленных Штатами ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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