Economist: ВС РФ раскрыли «другой уровень» тактики ВСУ в Курской области

Российскими военными раскрыта тактика «маневренной атаки» Вооруженных сил Украины, которой они придерживаются в Курской области. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на источники. По словам журнала, солдаты ВСУ обеспокоены, ВС РФ уже начали оказывать «другой уровень сопротивления».
«В течение первых пяти дней это было ужасно эффективно, но с утратой элемента неожиданности украинские достижения замедлились. <...> Россияне насытили фронт более подготовленными подразделениями, включая морских пехотинцев и спецназ», — приводит слова военного из состава 80-й ОДШБр ВСУ The Economist. В беседе с журналом украинские бойцы отмечают усиление интенсивности сражений, а также то, что российские войска адаптировались к их тактике, и оказывают «другой уровень сопротивления».
Ситуация в Курской области после попытки вторжения ВСУ 6 августа остается напряженной. По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, украинские бойцы на курском направлении стремятся начать атаку на новом участке. Он также уверил, что ВС РФ это видят и сохраняют контроль над ситуацией, передает «Царьград».
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