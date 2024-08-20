Politico узнало, в каком формате пройдут переговоры Москвы и Киева

Украина хочет вести переговоры урегулирования конфликта с Россией, избегая прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Киев рассматривает возможность использования посредников в переговорах, аналогично черноморской зерновой сделке 2022 года. Об этом сообщает издание Politico.
«Это тот план, к которому мы стремимся», — приводит слова собеседника издание. Отмечается, что благодаря прошлогодней договоренности Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море. В ходе достижения этой договоренности Москва и Киев вели работу над соглашениями с участием ООН и Турции в качестве посредников.
По информации издания, в Киеве полагают, что недавние события в Курской области укрепили их переговорные позиции. Однако, по словам двух высокопоставленных украинских чиновников, после инцидента Путин ясно дал понять, что диалог между странами затруднен.
Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что мирных переговоров с Украиной быть не может. Данное решение было принято после вторжения Вооруженных сил Украины на территорию Курской области.
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