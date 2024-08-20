20 августа 2024

Роспотребнадзор изъял часть продукции магазинов Eurospar в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор провел проверку магазинов
Роспотребнадзор провел проверку магазинов Фото:

Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеплановые проверки в магазинах сети Eurospar, в результате которых было снято с продажи почти 350 килограмм продукции. Об этом сообщает столичное управление ведомства.

«Проведены внеплановые выездные проверки в сетевых организациях торговли Eurospar... В ходе проведения проверки установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования», — рассказали в Роспотребнадзоре, сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В результате проверки из магазинов были изъяты полуфабрикаты, сырье и кулинарные изделия.

По данным управления, после проверки были приняты меры: производственные цеха магазина на улице Ферганская, д. 21 опечатаны, и составлен протокол о временном запрете деятельности. В отношении магазина на улице Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2 возбуждены административные производства с применением штрафных санкций. Проверка продолжается, и материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Управление Роспотребнадзора по Москве провело внеплановые проверки в магазинах сети Eurospar, в результате которых было снято с продажи почти 350 килограмм продукции. Об этом сообщает столичное управление ведомства. «Проведены внеплановые выездные проверки в сетевых организациях торговли Eurospar... В ходе проведения проверки установлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования», — рассказали в Роспотребнадзоре, сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. В результате проверки из магазинов были изъяты полуфабрикаты, сырье и кулинарные изделия. По данным управления, после проверки были приняты меры: производственные цеха магазина на улице Ферганская, д. 21 опечатаны, и составлен протокол о временном запрете деятельности. В отношении магазина на улице Ленинская Слобода, д. 26, стр. 2 возбуждены административные производства с применением штрафных санкций. Проверка продолжается, и материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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