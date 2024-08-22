WSJ: Украина поставила Путина перед дилеммой

22 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

ВСУ удерживают территории у границ своей страны, а не стремятся к наступлению вглубь Курской области, пишет WSJ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина в Курской области не стремится к глубокому наступлению, а скорее расширяет масштабы своего вторжения, удерживая территории ближе к своим границам. Подобное создает дилемму для президента России Владимира Путина — стоит ли вытеснять украинские войска в ходе операции, которая может быть затратной. Об этом сообщил военный стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан. «Они [ВСУ] удерживают более защищенную территорию, которая ближе к Украине и ее легче поддерживать», — заявил Райан. Его слова передает газета The Wall Street Journal. В материале также говорится, что действия ВСУ создают сложный выбор для Владимира Путина: стоит ли предпринимать попытки вытеснить украинские войска, что может привести к значительным затратам. Такая операция потребовала бы перераспределения российских военных ресурсов, что могло бы ослабить позиции на других направлениях. Однако президент РФ заявлял, что в таком случае следует обеспечить надежное прикрытие государственной границы и вытеснить ВС Украины с территории России. Подобное задание он поручил Минобороны и пограничной службе. Также ФСБ и Росгвардия получили задачу ввести и поддерживать режим контртеррористической операции (КТО), а также противодействовать диверсионно-разведывательным группам Украины. При этом власти Курской области должны активно участвовать в оказании помощи населению, столкнувшемуся с последствиями боевых действий. В свою очередь, гражданские ведомства задействованы в обеспечении снабжения силовых структур, включая отрасли промышленности, транспорта, строительства, медицинского обслуживания и финансов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина в Курской области не стремится к глубокому наступлению, а скорее расширяет масштабы своего вторжения, удерживая территории ближе к своим границам. Подобное создает дилемму для президента России Владимира Путина — стоит ли вытеснять украинские войска в ходе операции, которая может быть затратной. Об этом сообщил военный стратег и генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан. «Они [ВСУ] удерживают более защищенную территорию, которая ближе к Украине и ее легче поддерживать», — заявил Райан. Его слова передает газета The Wall Street Journal. В материале также говорится, что действия ВСУ создают сложный выбор для Владимира Путина: стоит ли предпринимать попытки вытеснить украинские войска, что может привести к значительным затратам. Такая операция потребовала бы перераспределения российских военных ресурсов, что могло бы ослабить позиции на других направлениях. Однако президент РФ заявлял, что в таком случае следует обеспечить надежное прикрытие государственной границы и вытеснить ВС Украины с территории России. Подобное задание он поручил Минобороны и пограничной службе. Также ФСБ и Росгвардия получили задачу ввести и поддерживать режим контртеррористической операции (КТО), а также противодействовать диверсионно-разведывательным группам Украины. При этом власти Курской области должны активно участвовать в оказании помощи населению, столкнувшемуся с последствиями боевых действий. В свою очередь, гражданские ведомства задействованы в обеспечении снабжения силовых структур, включая отрасли промышленности, транспорта, строительства, медицинского обслуживания и финансов.