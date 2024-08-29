Правительство выделит дополнительные 15 млрд рублей для Курской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение о выделении 15,5 млрд рублей на помощь пострадавшим жителям Курской области. Такое заявление глава правительства сделал в ходе заседания правительства.
«Правительство расширяет поддержку приграничных районов. Курской области дополнительно направили 15,5 миллиардов рублей», — сказал Мишустин. Его слова передает пресс-служба правительства.
Основная часть средств будет направлена на приобретение жилья гражданам. Речь о тех, чье жилище было утрачено или тех, кто временно не может проживать в своем доме.
Ранее президент России Владимир Путин поручил профинансировать территориальную оборону приграничных регионов из федеральной казны. Деньги подразделениям будут выделять исходя из их численности. Также президент поручил предоставить федеральные трансферты бюджетам трех приграничных регионов на компенсацию нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям ущерба.
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