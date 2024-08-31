Удар ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгороде попал на видео

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Снаряд ВСУ попал в гражданский автомобиль (архивное фото)
Снаряд ВСУ попал в гражданский автомобиль (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В сети появилось видео, где видно, как снаряд, выпущенный из РСЗО ВСУ, попадает в гражданский автомобиль. Инцидент произошел во время обстрела Белгорода.

«Никаких военных целей рядом нет. Нацисты бьют по гражданским, по оживленной трассе», — говорится в сообщении telegram-канала «Два майора». Снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО, попал в гражданский автомобиль во время обстрела Белгорода.

На кадрах запечатлено, как снаряд попадает в движущуюся машину, вызывая мощный взрыв. Еще один удар пришелся по деревьям вдоль дороги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 30 августа сообщил об атаке ВСУ на Белгород. В результате обстрела города число пострадавших мирных жителей возросло до 46 человек. Среди них семеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, передает А42.

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В сети появилось видео, где видно, как снаряд, выпущенный из РСЗО ВСУ, попадает в гражданский автомобиль. Инцидент произошел во время обстрела Белгорода. «Никаких военных целей рядом нет. Нацисты бьют по гражданским, по оживленной трассе», — говорится в сообщении telegram-канала «Два майора». Снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО, попал в гражданский автомобиль во время обстрела Белгорода. На кадрах запечатлено, как снаряд попадает в движущуюся машину, вызывая мощный взрыв. Еще один удар пришелся по деревьям вдоль дороги. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 30 августа сообщил об атаке ВСУ на Белгород. В результате обстрела города число пострадавших мирных жителей возросло до 46 человек. Среди них семеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, передает А42.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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