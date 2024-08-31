Удар ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгороде попал на видео

В сети появилось видео, где видно, как снаряд, выпущенный из РСЗО ВСУ, попадает в гражданский автомобиль. Инцидент произошел во время обстрела Белгорода.
«Никаких военных целей рядом нет. Нацисты бьют по гражданским, по оживленной трассе», — говорится в сообщении telegram-канала «Два майора». Снаряд, выпущенный ВСУ из РСЗО, попал в гражданский автомобиль во время обстрела Белгорода.
На кадрах запечатлено, как снаряд попадает в движущуюся машину, вызывая мощный взрыв. Еще один удар пришелся по деревьям вдоль дороги.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 30 августа сообщил об атаке ВСУ на Белгород. В результате обстрела города число пострадавших мирных жителей возросло до 46 человек. Среди них семеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, передает А42.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.