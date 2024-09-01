Пожар на московском НПЗ локализовали

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Пожар в промзоне Березовского. Свердловская область, пожарный
Пожарные локализовали пожар, сообщает МЧС (архивное фото) Фото:

Пожар на московском НПЗ, куда ранее Украина направила дрон, локализовали, сообщает МЧС. Ранее в экстренных службах сообщали, что площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Мэр столицы Сергей Собянин также сообщил о локализации пожара. Он отметил, что угрозы для людей нет.

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Пожар на московском НПЗ, куда ранее Украина направила дрон, локализовали, сообщает МЧС. Ранее в экстренных службах сообщали, что площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Мэр столицы Сергей Собянин также сообщил о локализации пожара. Он отметил, что угрозы для людей нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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