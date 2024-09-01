Пожар на московском НПЗ локализовали

Пожарные локализовали пожар, сообщает МЧС (архивное фото)
Пожар на московском НПЗ, куда ранее Украина направила дрон, локализовали, сообщает МЧС. Ранее в экстренных службах сообщали, что площадь пожара составляла 40 квадратных метров. Мэр столицы Сергей Собянин также сообщил о локализации пожара. Он отметил, что угрозы для людей нет.
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