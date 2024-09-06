Зеленский сделал неожиданное заявление о вторжении в Курскую область

План атаки на Курскую область был не самым удачным. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Нужно думать какие-то smart ideas (умные мысли). Возможно, они не идеальны», — передает слова Зеленского NBC. Он охарактеризовал нападение как нестандартный, но вынужденный шаг.
Такое решение, по словам Зеленского, было связано с нехваткой боеприпасов у ВСУ. Он отметил, что соотношение снарядов на поле боя составляло двенадцать к одному в пользу России.
Ранее генерал ВСУ Александр Сырский заявлял, что Украина атаковала Курскую область с целью якобы снизить угрозу возможного наступления российских войск. По его словам, такие действия помогли отвлечь внимание российских сил от других направлений.
Политолог Ростислав Ищенко добавил, что украинские силы не располагали резервами для операции в Курской области в 2023 году, так как основные силы были брошены на юг. Он отметил, что текущее наступление в Курской области обосновано отсутствием других вариантов, передает Pravda.Ru.
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