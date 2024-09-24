Зеленский предположил, когда закончится конфликт на Украине: главное о СВО 24 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение конфликта с Россией ближе, чем многие думают. По данным Bloomberg, союзники Киева намерены лично обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по поводу конфликта. ВС РФ взяли под огневой контроль Кругляковку и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ около Купянскаа на харьковском направлении. Эти и другие новости спецоперации на 24 сентября — в материале URA.RU.
Зеленский сделал новое заявление о мире на Украине
Завершение российско-украинского конфликта стало ближе, чем многие думают, сообщил Зеленский в интервью иностранному телеканалу. Однако, несмотря на это, лидер Украины все равно потребовал от союзников поставки вооружения для украинской армии.
Партнеры Киева планируют напрямую обратиться к Путину, чтобы урегулировать конфликт
Союзники Украины планируют лично обратиться к президенту РФ Владимиром Путиным на встрече Большой двадцатки, или G20, которая пройдет в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в конце ноября. Заявление неназванных официальных лиц передали в Bloomberg.
В издании также отметили, что на Западе не верят в «победный план» лидера Украины Владимира Зеленского, потому что «не видят в нем прорыва в урегулировании конфликта с Россией». По данным издания, союзники Киева беспокоятся о собственной безопасности из-за усиления военного потенциала России, который может быть направлен против них.
Донецкое направление
ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов, включая Острое и Крутой Яр и продолжают окружать Угледар. ВСУ пытаются вывести основные и самые ударные группы из города. Город зажат российскими силами в «клещи», из-за чего ротация ВСУ стала невозможна.
Харьковское направление
Армия России взяла под огневой контроль пути снабжения украинской армии в районе населенного пункта Кругляковка. Артиллерия и авиация ВС РФ не дает Киеву усилить позиции в регионе, сообщили в ТАСС со ссылкой на главу Военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.
Российские силы поразили пункт дислокации ВСУ около Купянска с помощью авиационного удара. В результате удара ОДАБ-1500 были уничтожены 40 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники.
Украина регулярно, в том числе при помощи БПЛА, бьет по населенным пунктам Харьковской области, которые перешли под контроль России. Об этом заявили в ТАСС со ссылкой на Ганчева. Он подчеркнул, что удары наносятся целенаправленно по гражданским.
Луганское направление
ВС РФ при помощи артиллерии и боеприпасов «Ланцет» уничтожили два танка Украины Т-64. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Курское направление
Экипаж российского вертолета Ми-28нм уничтожил живую силу и бронетехнику в приграничье Курской области. Об этом сообщает «Пятый канал», публикуя видео авиаудара.
Экипаж бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и технику ВСУ авиабомбами с УМПК в приграничье Курской области. ВС РФ в течение суток отразили пять попыток украинских бойцов прорваться через границу РФ в Курскую область. В результате одной из этих неудачных попыток были взяты в плен четыре военнослужащих Украины. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Российские бойцы, включая подразделения спецназа «Ахмат», успешно контролируют ситуацию в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.
Потери ВСУ на всех направлениях за сутки
За прошедшие сутки украинская армия потеряла около 2030 бойцов суммарно на всех направлениях фронта СВО. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 555 военнослужащих ВСУ, группировки «Восток» — 130, «Днепр» — до 50, «Север» — до 65, «Запад» — до 420, «Южная» — до 810. Украинские бойцы были уничтожены в ходе атак ВС РФ, а также отражения ими нападений ВСУ.
ПВО сбили 16 беспилотников над территорией России
Над Курской, Брянской и Белгородской областями за ночь были уничтожены 13 беспилотников ВСУ. Еще три БПЛА были уничтожены за час с 11:30 до 12:30 над Курской и Белгородской областями, заявило Минобороны РФ в официальном telegram-канале.
ВС РФ разбомбили завод по обслуживанию двигателей авиации ВСУ
Предприятие, на котором обслуживали двигатели для военных самолетов Украины, получило серьезные повреждения в результате удара российской авиации и артиллерии. Также были повреждены объекты энергетики, обеспечивавшие работу завода. Кроме того, ударам подверглась инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производства и пункту сборки БПЛА, склад ГСМ.
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