Армия и оружие ВС РФ разбомбили завод по обслуживанию двигателей авиации ВСУ 24 сентября 2024 в 14:26 Размер текста - 17 + Удары были нанесены артиллерией ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприятие, на котором обслуживали двигатели для военных самолетов Украины, получило серьезные повреждения в результате удара российской авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины… Здесь производили и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ», — сообщили в Минобороны России. Также повреждены объекты энергетики, обеспечивавшие работу завода. Кроме того, ударам подверглась инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производства и пункту сборки БПЛА, склад ГСМ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Предприятие, на котором обслуживали двигатели для военных самолетов Украины, получило серьезные повреждения в результате удара российской авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины… Здесь производили и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ», — сообщили в Минобороны России. Также повреждены объекты энергетики, обеспечивавшие работу завода. Кроме того, ударам подверглась инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производства и пункту сборки БПЛА, склад ГСМ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям