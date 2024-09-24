ВС РФ разбомбили завод по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

Предприятие, на котором обслуживали двигатели для военных самолетов Украины, получило серьезные повреждения в результате удара российской авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины… Здесь производили и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ», — сообщили в Минобороны России.
Также повреждены объекты энергетики, обеспечивавшие работу завода. Кроме того, ударам подверглась инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производства и пункту сборки БПЛА, склад ГСМ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.