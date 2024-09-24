ВС РФ разбомбили завод по обслуживанию двигателей авиации ВСУ

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, град, выстрел, артиллерия, рсзо, stock
Удары были нанесены артиллерией ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Предприятие, на котором обслуживали двигатели для военных самолетов Украины, получило серьезные повреждения в результате удара российской авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины… Здесь производили и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ», — сообщили в Минобороны России.

Также повреждены объекты энергетики, обеспечивавшие работу завода. Кроме того, ударам подверглась инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производства и пункту сборки БПЛА, склад ГСМ.

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Предприятие, на котором обслуживали двигатели для военных самолетов Украины, получило серьезные повреждения в результате удара российской авиации и артиллерии. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины… Здесь производили и обслуживали авиационные газотурбинные двигатели для боевых самолетов ВСУ», — сообщили в Минобороны России. Также повреждены объекты энергетики, обеспечивавшие работу завода. Кроме того, ударам подверглась инфраструктура военного аэродрома, два цеха по производства и пункту сборки БПЛА, склад ГСМ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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