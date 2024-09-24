ВСУ потеряли за сутки более двух тысяч бойцов

За прошедшие сутки украинская армия потеряла около 2030 бойцов суммарно на всех направлениях фронта СВО. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили до 555 военнослужащих ВСУ, группировки «Восток» — 130, «Днепр» — до 50, «Север» — до 65, «Запад» — до 420, «Южная» — до 810. Об этом заявили в официальном telegram-канале Минобороны России. Там также отметили то, что украинские бойцы были уничтожены в ходе атак ВС РФ, а также отражения нападений ВСУ.
В Курской области совокупные потери Украины составили 16 тысяч бойцов с момента вторжения на российские территории, а за сутки с 22 на 23 сентября — 340 военнослужащих. Об этом сообщает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.